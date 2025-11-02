بازار برق بورس انرژی ایران در دهمین روز آبان میزبان دادوستد ۳۰۵ میلیون و ۶۱۱ هزار کیلووات ساعت برق بود، دادوستد برق در این روز به ثبت مجموع ارزشی معادل ۵۱۴ میلیارد ریال انجامید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مدیریت ارتباطات بورس انرژی اعلام کرد: بازار مشتقه برق در روز گذشته میزبان فروش ۳۰۳ میلیون و ۹۶۰ هزار کیلووات ساعت برق تولیدی در نیروگاه‌های بزرگ مقیاس به شکل سلف ایران بود؛ این معاملات به ثبت مجموع ارزشی معادل ۴۲۹ میلیارد انجامید.

همچنین در این روز یک میلیون و ۶۵۱ هزار کیلووات ساعت برق سبز تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به شکل سلف در تابلو مشتقه برق سبز دادوستد شد و این فروش نیز مجموع ارزشی معادل ۸۵ میلیارد ریال را رقم زد.