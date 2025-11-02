روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد اعلام کرد: پویش سراسری آسیب شناسی کاروانسرای تاریخی گرد فرامرز در سه روز پایانی آبان ماه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، روابط عمومی اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد اعلام کرد: پویش سراسری آسیب شناسی و برداشت کاروانسرای تاریخی گرد فرامرز در سه روز پایانی آبان ماه برگزار خواهد شد.

این پویش به عنوان بخش نخست یک برنامه گسترده‌تر در جهت بازنمایی این بنای تاریخی و ظرفیت‌های میراث فرهنگی شهر شاهدیه برگزار خواهد شدو برای یاری پشتیبانان برنامه امکان اقامت و رفت و آمد درون شهری برای پویندگان غیر بومی فراهم شده است.

ثبت نام در این برنامه رایگان بوده و از طریق فضای مجازی شماره ۰۹۱۳۰۲۷۳۷۷۵ بر اساس سنجش پیشینه افراد خواهد بود.