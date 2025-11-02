به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: در حال حاضر ۳۰۴ کیلومتر بزرگراه و راه اصلی توسط این اداره کل در تمامی راه‌های تحت پوشش در حال ساخت است که هدف‌گذاری شده است تا در صورت تامین اعتبارات، ۱۴۲ کیلومتر از این طرح‌ها تا پایان سال جاری به بهره‌برداری برسد.

مهدی پارسی افزود: بیشترین بخش از این طرح‌ها در محور‌های راهبردی استان به ویژه محور‌های زاهدان- خاش به طول ۷۰ کیلومتر و زاهدان- بیرجند به طول ۳۰ کیلومتر خواهد بود که در راستای بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل و تسهیل دسترسی‌های بین‌المللی و داخلی استان در حال انجام است.

وی همچنین بر اهمیت این طرح‌ها در تحول اقتصادی و توسعه پایدار استان تاکید کرد و گفت: این خطه با داشتن موقعیت جغرافیایی خاص و استراتژیک به‌ویژه با وجود بندر چابهار یکی از کانون‌های مهم توسعه اقتصادی در جنوب شرق کشور است که تکمیل هر چه سریعتر طرح‌های راه‌سازی نه‌تنها به ارتقای زیرساخت‌های حمل و نقل داخلی کمک می‌کند، بلکه ارتباطات تجاری و اقتصادی با سایر کشور‌های منطقه را نیز تسهیل خواهد کرد.

پارسی تاکید کرد: برای پیشبرد این طرح‌ها و تحقق اهداف توسعه‌ای به حمایت‌های ملی و استانی ویژه نیاز است چرا که تکمیل این طرح‌ها می‌تواند به تحولی بزرگ در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان منجر و زمینه‌ساز رونق و اشتغال‌زایی در این منطقه خواهد بود.