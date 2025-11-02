به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از بغداد، بیشترین تعداد نامزد‌ها با حضور ۲۲۹۵ نفر در حوزه انتخابیه بغداد هستند و ۵۹ نفر هم در حوزه انتخابیه دهوک کاندیدا شدند که این کمترین تعداد نامزد در بین ۱۸ حوزه انتخابیه در عراق است.

تعداد کرسی‌های مجلس عراق ۳۲۹ کرسی است که از این تعداد ۹ کرسی در اختیار اقلیت‌های دینی و قومی، ۷۱ کرسی متعلق به حوزه بغداد، ۱۲۴ کرسی مختص ۹ استان با جمعیت اکثرا شیعه، ۷۵ کرسی در اختیار ۴ استان با بیشترین جمعیت اهل سنت، ۴۶ کرسی متعلق به ۳ استان کردنشین شمال این کشور و سر آخر هم ۱۳ کرسی مربوط به استان کرکوک است.

تبلیغات انتخاباتی از ۱۱ مهر ماه در ۱۸ حوزه انتخابیه عراق آغاز شده است طبق اعلام کمیساریای عالی مستقل انتخابات عراق مدت زمان تبلیغات انتخاباتی ۳۶ روز است این تبلیغات انتخاباتی ۱۷ آبان ماه ساعت ۷ صبح به وقت محلی و ۷۲ ساعت پیش از انتخابات پایان می‌یابد.

در روز ۲۰ آبان ماه، ۲۱ میلیون و ۴۰۴ هزار و ۲۹۱ نفر عراقی واجد شرایط شرکت در انتخابات می‌توانند آرا خود را به صندوق‌ها بیندازند.