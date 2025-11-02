به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی در نشست علنی امروز (یکشنبه ۱۱ آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی در تذکری آیین‌نامه‌ای در مورد ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی، گفت: مطابق تبصره ۲ ماده ۹۷ مجلس برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایحی که در ۶ جلسه به اتمام نرسد، باید از جلسه هفتم همه روزه به جز روز‌های تعطیل تشکیل شود و افزایش ساعت هر جلسه با رأی مجلس است.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دوازدهم اظهار کرد: یک قرائت و تفسیر اشتباهی به استناد رویه قبل ارائه می‌شود، اما بدانیم فصل الخطاب متن قانون است نه آنچه گذشتگان عمل کرده‌اند.

وی افزود: با توجه به اینکه ما وارد جلسه هفتم شده‌ایم، دیگر نباید روز تعطیل داشته باشیم، اما این در حالیست که فردا جلسه تشکیل نمی‌شود؛ برابر متن آیین‌نامه ما باید به صورت مستمر جلسه برگزار کنیم تا طرح ملی هوش مصنوعی تمام شود.

گودرزی ادامه داد: قانونگذار حکیم بوده و فلسفه وضع این قانون نیز بر این مبنا بوده که مجلس بیش از اندازه وقت برای یک طرح یا لایحه اختصاص ندهد لذا با توجه به برنامه‌ای که اعلام شده که قبلاً رویه و ملاک بوده، اما ملاک باید متن قانون باشد.

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: بر این اساس درخواست می‌شود برنامه مجلس به نحوی تنظیم شود که فصل الخطاب متن قانون باشد.

در ادامه نشست، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده، گفت: همانطور که اشاره شد، بحثی مبنی بر آن است که آیا ۶ جلسه باید ممتد باشد یا نباشد.

وی اظهار کرد: در مجلس یازدهم نیز این موضوع پیش آمد لذا هر آنچه به سوابق مراجعه کردیم و حتی دوره‌های قبلی را مورد بررسی قرار دادیم، هیچ وقت نشده که یک دستوری بیش از ۶ جلسه باشد و بعد صبح و بعدازظهر آن را بررسی کنند تا به اتمام برسد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: بحث آن است که اگر ۶ جلسه متوالی باشد و عرف نیز همان بوده و به آن عمل می‌کردند؛ این موضوع در هیئت رئیسه مورد بحث قرار گرفت، اما به این جمع‌بندی نرسیده‌ایم.

وی تصریح کرد: هرچند مجدداً در هیئت رئیسه اگر به این جمع‌بندی رسیدیم که اگر غیر متوالی باشد و حتی هفته‌ای یک جلسه برگزار شده باشد، سپس مجلس هر روز صبح و بعدازظهر برای آن موضوع جلسه تشکیل دهد، نتیجه را به صحن اعلام خواهیم کرد.