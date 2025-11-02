پخش زنده
۳۶۰ دانش آموز در «طرح نوخوانها» عضو کتابخانه پستی نیشابور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، مسئول کتابخانه پستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیشابور گفت: این رویداد ویژه دانشآموزان پایههای اول و دوم ابتدایی است و با هدف تقویت مهارت خواندن، ترویج فرهنگ کتابخوانی و گسترش دایره مخاطبان کانون طراحی شده است.
زهره اکبر آبادی گفت: این دانش آموزان از ۱۴ پایگاه و مدرسه عضو کتابخانه پستی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیشابور شدهاند و در اولین هفتههای سال تحصیلی جدید، کتابهای امانتی خود را دریافت نمودهاند.
وی افزود: «طرح نوخوان ها» در مراکز کانون سراسر کشور به اجرا در آمد که در آن دانش آموزان پایههای اول و دوم ابتدایی به صورت رایگان عضو کتابخانههای کانون شدند تا علاوه بر ورود به دنیای شگفت انگیز کتابها، از فعالیتها و برنامههای مراکز کانون نیز استفاده کنند.