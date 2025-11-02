پخش زنده
امروز: -
شبکههای آموزش، قرآن و معارف و تهران، در آستانه ۱۳ آبان، ویژه برنامههای متنوعی را پخش میکنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه آموزش در آستانه روز ۱۳ آبان، با مجموعهای از برنامههای زنده، مستند و گفتوگومحور، حماسه استکبارستیزی را از دریچه آموزش، پژوهش و هویت ایرانی اسلامی بازخوانی میکند.
این شبکه از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ ظهر روز ۱۳ آبان با پوشش زنده مراسم یومالله ۱۳ آبان، حضور پرشور مردم و دانشآموزان را در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی به تصویر میکشد.
در کنار این پوشش زنده، دو برنامه شاخص «دوربین ۷» و «مثبت آموزش» نیز ویژهبرنامههایی با محوریت بیداری، خودشناسی و هویت انقلابی تدارک دیدهاند.
برنامه «دوربین ۷» در آستانه ۱۳ آبان تا روز راهپیمایی، با بخشهای متنوعی همچون گرامیداشت سالروز شهادت شهید فهمیده، از مدرسه تا میدان عشق و صدای نسل شهید فهمیده، پخش می شود.
در روزهای آتی نیز «دوربین ۷»، به پوشش ویژه راهپیماییها و مراسمهایی که در مدارس سراسر کشور برگزار میشود خواهد پرداخت تا نقش دانشآموزان در تداوم روحیه مقاومت و استکبارستیزی برجسته شود.
برنامهی «مثبت آموزش» در ویژهبرنامههای خود از شنبه ۱۰ تا سهشنبه ۱۳ آبان، با حضور کارشناسان، معلمان نمونه و دانشآموزان پژوهشگر، به تبیین نقش آموزش در شکلدهی به هویت انقلابی نسل جدید میپردازد.
این برنامه امروز با حضور مسئولان آموزشوپرورش شهرستان سرخه به مناسبت روز دانشآموز و گزارشی از اقامه نماز جمعه ۹ آبان در مدرسه امامقلی اسراری پخش می شود. همچنین گفتوگو با فاطمهزهرا منصوری و فاطمه فتحیمقدم، دو دانشآموز پژوهشگر بسیجی نمونه، و سارا عزتپور، مدیر فنیوحرفهای آموزشوپرورش شهر تهران درباره «نقش هنرستانها در اقتصاد مقاومتی و تربیت نیروی متخصص متعهد» نیز در برنامه انجام میشود.
گفتوگو با مجید داوودی، کارشناس رشته ماشینآلات کشاورزی دفتر تألیف و پژوهش فنیوحرفهای و کاردانش، درباره «استقلال در حوزه تکنولوژی کشاورزی کشور» و در بخش ویژه «جایزه معلم»، نیز معلم نمونه کشوری با محوریت استکبارستیزی در برنامه دوشنبه ۱۲ آبان معرفی میشود.
برنامه سهشنبه ۱۳ آبان با حضور دانشآموزان مخترع بسیجی در حوزه فناوری فضایی از غرفه نمایشگاهی آموزشوپرورش و گفتوگو با کارشناسان بسیجی با محوریت «تربیت اسلامی نوجوانان و استکبارستیزی»، پخش می شود.
از دیگر تولیدات شاخص این شبکه در روز ۱۳ آبان، ویژهبرنامه «رزماهنگ» است، روایتی از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا و پشتصحنهی ساخت سرود ماندگار «آمریکا، آمریکا، ننگ به نیرنگ تو» که با یاد و نام سه هنرمند ماندگار، مرحوم احمدعلی راغب (آهنگساز)، مرحوم حمید سبزواری (شاعر) و مرحوم استاد قرهباغی (خواننده)، پخش می شود.
شبکه قرآن و معارف هم در روز ۱۳ آبان با مجموعهای از برنامههای روشنگرانه در خصوص ماهیت استکباری آمریکا همراه بینندگان خود است.
این مجموعه میان برنامهها که با عنوان کلی شرم تقدیم میشود در بازههای زمانی چند دقیقهای تصویرگر گوشهای از اتفاقات ستمگرانهای است که در خود کشور آمریکا و یا دیگر کشورها با دخالت مستقیم و یا غیرمستقیم آن صورت گرفته است، وقایعی همچون قتل جورج فلوید توسط پلیس آمریکا با عنوان نمیتوانم نفس بکشم و یا جنایتی که آمریکا علیه بشریت در کشور گوتمالا مرتکب شد با عنوان بردگی.
ضمنا دیگر برنامههای این شبکه همچون «قرارگاه» و «آرمان» بنا بر هویت رسانهای خود با محوریت یوم الله ۱۳ آبان از شبکه قرآن و معارف سیما پخش میشود.
شبکه تهران به مناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، ویژهبرنامههای متنوعی را از ۱۱ تا ۱۳ آبان پخش می کند.
گروه اجتماعی، در برنامه «سلام تهران» میزبان جمعی از دانشآموزان برتر و کارشناسان حوزه سیاسی خواهد بود و به بررسی تاریخی علت نامگذاری این روز و تحلیل موضوعات مرتبط با آن میپردازد. این گروه همچنین در برنامه «تهران، ایران، جهان» با دعوت از کارشناسان سیاسی، موضوع استکبار جهانی و استعمار نو را بررسی کرده و نقش دانشآموزان را در عرصههای مختلف سیاسی تحلیل خواهد کرد.
گروه تهران و شهروندی نیز در برنامه «تهران ۲۰» به انعکاس مفاهیم مطرح شده در بیانات رهبر انقلاب در دیدار با دانشآموزان پرداخته و بر نقشآفرینی مردم در حمایت از نظام اسلامی و جبهه مقاومت تأکید خواهد کرد. این گروه علاوه بر این، در برنامه «در شهر» به صورت زنده به پوشش و تهیه گزارش از مراسم بزرگداشت سیزدهم آبان اقدام کرده و حضور گسترده مردم در این مراسم را به عنوان یک تکلیف ملی مورد تأکید قرار خواهد داد.
گروه معارف اسلامی نیز برنامه «حقوق بیبشر» را پخش میکند که به صورت آرشیوی، مهمترین رویدادهای تاریخی هشتم تا سیزدهم آبان را مرور خواهد کرد.
در گروه کودک و خانواده، برنامه «به خانه برمیگردیم» با بهرهگیری از قالبهای ترکیبی شامل اجرای زنده، پخش تیزر و دعوت از مهمانان مرتبط، به بررسی ابعاد مختلف روز دانشآموز و استکبار جهانی خواهد پرداخت. برنامه «بچهها بیایید تماشا» نیز با پخش تیزرهایی به این مناسبت، به استقبال روز دانش آموز خواهد رفت.