به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمیدی کارشناس هواشناسی گفت: تحلیل نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی نشان می‌دهد امروز یکشنبه عمدتاً آسمانی ابری همراه با بارش‌های پراکنده داریم، اما از بعدازظهر با تقویت جریانات شمالی به تدریج بارندگی شروع شده و تا ظهر فردا دوشنبه ادامه خواهد یافت.

وی افزود: علاوه بر بارندگی، وزش باد را نیز در برخی نقاط استان خواهیم داشت.

حمیدی ادامه داد: این سامانه از بعدازظهر دوشنبه از منطقه خارج می‌شود و روز سه‌شنبه آسمانی صاف همراه با افزایش دما داریم.

این کارشناس هواشناسی در مورد پیش‌بینی روزهای بعد گفت: از چهارشنبه تا جمعه نیز سواحل غربی استان گاهی افزایش ابر و احتمال رگبارهای پراکنده دارد، اما سایر نقاط استان آسمانی صاف تا نیمه‌ابری را تجربه خواهند کرد.

حمیدی در مورد وضعیت دریا هشدار داد: دریای خزر تا اواخر روز سه‌شنبه به تناوب مواج است و برای برخی فعالیت‌های دریایی مانند صیادی و گردشگری مناسب نخواهد بود.

وی به وضعیت دمایی استان اشاره کرد: دیروز کیاسر با ۲۶ درجه گرم‌ترین و صبح امروز دلیر چالوس و بلده با دمای صفر درجه سردترین مناطق استان بودند.