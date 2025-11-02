پخش زنده
امروز: -
کارشناس هواشناسی از فعال شدن سامانه بارشی جدید از بعدازظهر امروز یکشنبه در استان خبر داد و گفت: این بارشها تا ظهر فردا دوشنبه ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حمیدی کارشناس هواشناسی گفت: تحلیل نقشهها و خروجی مدلهای هواشناسی نشان میدهد امروز یکشنبه عمدتاً آسمانی ابری همراه با بارشهای پراکنده داریم، اما از بعدازظهر با تقویت جریانات شمالی به تدریج بارندگی شروع شده و تا ظهر فردا دوشنبه ادامه خواهد یافت.
وی افزود: علاوه بر بارندگی، وزش باد را نیز در برخی نقاط استان خواهیم داشت.
حمیدی ادامه داد: این سامانه از بعدازظهر دوشنبه از منطقه خارج میشود و روز سهشنبه آسمانی صاف همراه با افزایش دما داریم.
این کارشناس هواشناسی در مورد پیشبینی روزهای بعد گفت: از چهارشنبه تا جمعه نیز سواحل غربی استان گاهی افزایش ابر و احتمال رگبارهای پراکنده دارد، اما سایر نقاط استان آسمانی صاف تا نیمهابری را تجربه خواهند کرد.
حمیدی در مورد وضعیت دریا هشدار داد: دریای خزر تا اواخر روز سهشنبه به تناوب مواج است و برای برخی فعالیتهای دریایی مانند صیادی و گردشگری مناسب نخواهد بود.
وی به وضعیت دمایی استان اشاره کرد: دیروز کیاسر با ۲۶ درجه گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس و بلده با دمای صفر درجه سردترین مناطق استان بودند.