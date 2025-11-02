پخش زنده
سراب شهرک دهگلان و بابارشانی بیجار در ۲۴ ساعت گذشته با دمای منفی هفت درجه سانتی گراد، سردترین نقطه استان بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کارشناس هواشناسی کردستان در ارتباط تلفنی با خبر صبحدم گفت: در شبانه روز گذشته دمای هوای شهر سنندج در سردترین ساعت به منفی یک درجه رسید.
قمری افزود: هوای استان تا پایان هفته همچنان آرام و پایدار پیش بینی شده است.
وی عنوان کرد: در این مدت وزش باد به خصوص در ساعات بعدازظهر پدیده غالب خواهد بود.
کارشناس هواشناسی کردستان با بیان اینکه:از لحاظ دمایی هوای سرد تا روز چهارشنبه تداوم دارد، گفت: دمای هوا در ساعات صبح به محدوده یخبندان خواهد رسید.