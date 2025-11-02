سراب شهرک دهگلان و بابارشانی بیجار در ۲۴ ساعت گذشته با دمای منفی هفت درجه سانتی گراد، سردترین نقطه استان بود.

سراب شهرک و بابارشانی سردترین نقاط کردستان

سراب شهرک و بابارشانی سردترین نقاط کردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، کارشناس هواشناسی کردستان در ارتباط تلفنی با خبر صبحدم گفت: در شبانه روز گذشته دمای هوای شهر سنندج در سردترین ساعت به منفی یک درجه رسید.

قمری افزود: هوای استان تا پایان هفته همچنان آرام و پایدار پیش بینی شده است.

وی عنوان کرد: در این مدت وزش باد به خصوص در ساعات بعدازظهر پدیده غالب خواهد بود.

کارشناس هواشناسی کردستان با بیان اینکه:از لحاظ دمایی هوای سرد تا روز چهارشنبه تداوم دارد، گفت: دمای هوا در ساعات صبح به محدوده یخبندان خواهد رسید.