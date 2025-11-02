وزیر نیرو به مشترکان پر مصرف اخطار داد که اگر آب زیاد مصرف کنند با قطع آب مواجه می‌شوند و مشترکان بیش از الگو هم با قبض بالا مواجه خواهند شد.

وزیر نیرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صداو سیما با اشاره به تکمیل طرح انتقال آب طالقان به تهران گفت: قرار است آب سد لار نیز برای جبران کمبود بارش به تهران منتقل شود و عملیات زیرساختی در حال انجام است.

علی آبادی گفت: طرح‌های انتقال آب به معنی پایان خشکسالی نیست و مردم باید درست مصرف کنند.

وزیر نیرو ادامه داد: انتقال آب فقط تاب آوری را زیاد می‌کند و به معنی مصرف بی ضآبطه آب نیست، همچنان مردم باید صرفه جویی کنند

وی بیان کرد: پاییز خشک در حال گذران است و ما برای شرایط سخت خودمان را اماده می‌کنیم.

وی ادامه داد: سد لار از گذشته دچار نشتی بوده و در تلاش هستیم که از فرار آبی که ازسال‌های گذشته داشته جلوگیری و آب را به تهران منتقل کنیم. اما این به معنی رفع مشکل نیست و تنهاراه حل درست مصرف کردن است.

علی آبادی تاکید کرد: نحوی مصرف بسیار مهم است باید مصرف را در بخش ها‌ی خانگی و کشاورزی مدیریت کنیم.

وزیر نیرو به مشترکان پر مصرف اخطار داد که اگر آب زیاد مصرف کنند با قطع آب مواجه می‌شوند و مشترکان بیش از الگو هم با قبض بالا مواجه خواهند شد.