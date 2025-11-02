پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی: پرستاران از ارکان اصلی نظام سلامت هستند و مشکلات آنان بهویژه در زمینه سختی کار، حقوق و معیشت، از جمله موضوعاتی است که باید بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدرضا صباغیان در آیین گرامیداشت روز پرستار بافق گفت: پرستاران از ارکان اصلی نظام سلامت هستند و مشکلات آنان بهویژه در زمینه سختی کار، حقوق و معیشت، از جمله موضوعاتی است که باید بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: متأسفانه بخشی از نارضایتی موجود در میان پرستاران ناشی از همین مسائل است و حتی برخی از آنان به مهاجرت فکر میکنند.
صباغیان با اشاره به اقدامات دولت و وزارت بهداشت در حمایت از کادر درمان گفت: خوشبختانه دولت در زمینه تأمین مسکن پرستاران، پرداخت حق و هزینه خدمات منزل برای پزشکان و همچنین پیگیری موضوع سختی کار و فوقالعاده خاص، اقدامات مؤثری را در دستور کار دارد که امیدواریم بهزودی به نتیجه برسد.
نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: برخی از این طرحها از جمله موضوع سختی کار، نیازمند تصویب نهایی در مجلس است که خوشبختانه همکاری لازم از سوی مجلس وجود دارد و پیگیری این موارد در دستور کار قرار دارد.
وی همچنین درباره مسائل حوزه انتخابیه مهریز گفت: در این نشست دستورات خوبی برای شهرستانهای حوزه صادر شد؛ از جمله بررسی ایجاد دانشکده علوم پزشکی و تخصیص پنج دستگاه آمبولانس با دستور وزیر برای شهرستان بافق که امیدواریم بهزودی اجرایی شود.
صباغیان تأکید کرد: شبکه بهداشت و درمان شهرستانها از طریق دانشگاه علوم پزشکی پیگیر اجرای مصوبات هستند و در صورت بروز هرگونه مشکل، وزارت بهداشت نیز در کنار آنان قرار خواهد گرفت تا امور تا حصول نتیجه نهایی دنبال شود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان بافق نیز در ادامه از کمبود شدید نیروی پرستار و فرسودگی ناوگان آمبولانس در این شهرستان خبر داد.
رنجبر هم در آیین گرامیداشت روز پرستار گفت: در حال حاضر مهمترین دغدغه پرستاران شهرستان، اجرای فوقالعاده خاص است که انتظار دارند در احکامشان اعمال شود.
وی افزود: حدود ۱۲۰ پرستار در بخشهای مختلف درمانی شهرستان مشغول خدمت هستند، اما بافق با کمبود جدی پرستار روبهروست.
رنجبر با بیان اینکه در حوزه شبکه بهداشت و درمان بافق، کمبود حدود ۶۰ تا ۷۰ پرستار احساس میشود، اظهار داشت: این کمبود موجب افزایش فشار کاری بر نیروهای فعلی شده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت نامناسب ناوگان آمبولانس شهرستان بافق، گفت: یکی دیگر از چالشهای مهم حوزه سلامت، فرسودگی آمبولانسهاست؛ در حال حاضر پنج دستگاه آمبولانس در شهرستان فعال است که برخی از آنها به دلیل فرسودگی از رده خارج شدهاند.
رنجبر افزود: گاهی به علت خرابی یکی از آمبولانسها، ناچار هستیم برای اعزام بیمار از سایر شهرها کمک بگیریم که این مسئله روند خدماترسانی را با مشکل روبهرو میکند.
وی تأکید کرد: امید است با نگاه ویژه مسئولان استانی و کشوری، بخشی از این کمبودها و مشکلات در آینده نزدیک برطرف شود تا مردم شهرستان بافق از خدمات مطلوبتری در حوزه سلامت بهرهمند شوند.