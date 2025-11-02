صبح امروز با حضور معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور دو نمایشگاه فناورانه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، ۸۰ محصول فناورانه تاثیرگذار و دانش بنیان در نخستین نمایشگاه فر ایران عرضه و معرفی شد، این محصولات در حوزه‌های مختلف نفت، سلامت، هوش مصنوعی، کشاورزی و آب است و در شانزدهمین نمایشگاه نانو و میکرو محصولات مرتبط با فناوری نانو عرضه شده است.

حسین افشین معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور در این مراسم گفت: در سال گذشته با توجه به افتتاح‌هایی که به صورت پراکنده داشتیم تصمیم گرفتیم افتتاح محصولات را در نمایشگاه فر ایران داشته باشیم

وی افزود: در فراخوانی اعلام شد محصولات باید شرایط و مجوز داشته باشند و محصول از فناوری بالا برخوردار باشد و اثر اقتصادی و اجتماعی موثر باشد.

افشین گفت: ۶۵۰ محصول در داوری قرار گرفت و در نهایت ۸۰ محصول معرفی و عرضه شد. یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار برای این ۸۰ محصول کاهش ارزبری داشته است.

معاون علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه این است که تمام جوانان کشور اعتماد به نفس پیدا کنند تا بتوانند محصولات جدید تولید کنند. ما هیچ راهی نداریم جز اینکه در راستای اقتصاد دانش بنیان حرکت کنیم و باید از امروز به فکر آینده باشیم . افراد و شرکت‌های راه یافته به این نمایشگاه از حمایت‌های معاونت برخوردار می‌شوند.