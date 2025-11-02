به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ ابوالفضل محبان گفت: در پی اعلام وقوع حادثه سقوط از ارتفاع در ارتفاعات کوه چخماخلو در عصر شنبه بلافاصله تیم عملیاتی پایگاه کشانک و تیم امداد و نجات کوهستان شهرستان سملقان به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه، مردی ۵۴ ساله بر اثر سقوط از ارتفاع دچار مصدومیت و ترومای پا شد که با تلاش امدادگران، اقدامات اولیه درمانی در محل انجام و سپس مصدوم جهت ادامه درمان به بیمارستان منتقل شد.