به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی نیشابور ضمن تاکید بر حمایت از تولید کنندگان خصوصاً تولیدکنندگان دامی در شرایط خاص فعلی گفت: در این راستا و به لحاظ توانمندسازی صنعت دامپروری بیش از ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به دامداران این شهرستان برای خرید بره پرواری، گوساله پرواری و نهاده‌های دامی در مهر ماه ۱۴۰۴ اختصاص داده شد.

علی مبارکی گفت: این تسهیلات از محل اعتبارات داخلی بانک کشاورزی سال ۱۴۰۳ ، هزینه کرد و سرمایه در گردش بصورت یکساله و با نرخ ۱۸ درصد به دامداران اعطا شد.

وی گفت: با این تسهیلات دامداران نیشابوری نسبت به خرید ۱۸۳ رأس گوساله پروار با اعتباری حدود ۱۱ میلیارد تومان، ۴۶۸ رأس بره پروار با اعتباری حدود ۴ میلیارد تومان و یک هزار و ۴۹۰ تن انواع نهاده‌های دامی با اعتباری بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان اقدام کردند.