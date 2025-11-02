پخش زنده
امروز: -
معاونت صدای رسانه ملی در هفته ای که گذشت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رویدادهای رادیو در هفته ای که گذشت:
رادیو ایران، نگاهی به حرفه پرستاری در گفتوگو با پرستاران و فعالان حوزه سلامت در برنامه «بهارِ جان».
رادیو جوان، پخش برنامه «تاریخ نوشت» با موضوع ادبیات کهن ایران.
رادیو فرهنگ: نگاهی به زندگی جمیله بوپاشا، دختر مبارز الجزایری در برنامه «رنجها و نبردها».
رادیو تهران، بررسی چالشهای مدیریت شهری با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تهران در برنامه «دور یک میز».
رادیو گفتوگو، روایتی از تاریخ انقلاب اسلامی در مستند «اینجا سفارت نیست».
رادیو اقتصاد، تبیین سند برنامه هفتم پیشرفت و رویکردهای اقتصادی آن در «برنامه هفتم».
رادیو پیام، پخش برنامه «پارسی بان» با موضوع استفاده و نگارش درست زبان فارسی.
رادیو نمایش، هم اندیشی مدیران چهل و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر با مدیران اداره کل هنرهای نمایشی رادیو.
ایران صدا، انتشار ۵ قصه از ادبیات کهن پارسی برای کودکان.
رادیو قرآن، پوشش چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم.
رادیو سلامت، برگزاری پویش پانزده سی با موضوع اهمیت تحرک مداوم برای پیشگیری از افسردگی.
رادیو ورزش، معرفی نوجوانان قهرمان و استعدادهای درخشان ورزشی در برنامه قهرمانشو.
ورزش بانوان، دریافت تندیس جشنواره تولیدات چندرسانهای «ایران، ورزش، سلامتی» برای برنامه «چپ، راست و هیچ کدام».
رادیو صبا، میزبانی از زوج پرستار در برنامه «مژده که عید آمده».