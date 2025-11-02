به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در این مراسم که با حضور دکتر ناصر عتباتی رییس کل دادگستری استان آذربایجان غربی وجمعی از معاونان قضایی دادگستری استان، مدیران اجرایی، نظامی و انتظامی و مردم شهیدپرور دارالمؤمنین خوی برگزار شد، دکترناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان با اشاره به اهمیت جایگاه قضاوت گفت: امروز به منظور تکریم از یک خدمتگزار در سنگر مهم احقاق حق و سپردن این سنگر به خدمتگزار دیگری گرد هم آمده‌ایم.

وی با اشاره به کمبود نیروی قضایی در استان افزود: بار این کمبود بر دوش نیرو‌های موجود تحمیل می‌شود و کارکنان دستگاه قضایی بیش از یک و نیم تا دو برابر ظرفیت معمول فعالیت دارند. اگر روحیه جهادی در میان این عزیزان وجود نداشت، تحمل چنین حجم کاری ممکن نبود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه توسعه چارت سازمانی و افزایش قاضی و کارمند به تنهایی پاسخگوی حجم کار نیست گفت: باید با تدبیر و همفکری، علاج واقعه را پیش از وقوع یافت و از طریق آسیب‌شناسی دقیق، از بروز جرایم پیشگیری کرد.

دکتر عتباتی با اشاره به اینکه بخش زیادی از جرایم از نوع قابل گذشت بوده و ریشه در ضعف مهارت‌های رفتاری و کنترل خشم دارد، افزود: نهاد‌های مسئول باید آموزش‌های فرهنگی، اجتماعی و مهارتی را برای پیشگیری از جرم در جامعه نهادینه کنند و از ظرفیت‌های غیرقضایی نیز در این مسیر بهره گیرند.

وی در ادامه، تقویت شورا‌های حل اختلاف، استفاده از ظرفیت داوری و اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از اختلافات خانوادگی را از جمله راهکار‌های مؤثر در صیانت از بنیان خانواده و حفظ حرمت آن دانست و خطاب به رئیس جدید دادگستری خوی گفت: دومین حوزه مهم قضایی استان نیازمند کار جهادی و تلاش شبانه‌روزی برای خدمت به مردم شریف و مؤمن این شهرستان است.

در ادامه، حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی امام جمعه خوی نیز با اشاره به فرمایشات حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) درباره انتخاب شایسته‌ترین افراد برای امر قضاوت و استناد به بیانیه گام دوم انقلاب مقام معظم رهبری، بر ضرورت ساده‌زیستی، توکل به خدا و عدالت‌محوری در مسئولیت‌های قضایی تأکید کرد.

وی همچنین ضمن تقدیر از مجاهدت‌ها و خدمات ارزشمند عباسعلی امامی در دوران مسئولیت خود، برای رئیس جدید دادگستری آرزوی توفیق و موفقیت کرد.

در بخش دیگری از این مراسم، مهندس غلامحسین آزاد فرماندار خوی با اشاره به نقش بنیادین قوه قضاییه در صیانت از حقوق مردم و حفظ امنیت، از همدلی و تعامل سازنده میان دستگاه قضایی و اجرایی شهرستان سخن گفت و ضمن قدردانی از ۱۴ سال خدمت صادقانه رئیس سابق دادگستری، برای حجت خباز خدایی، رئیس جدید دادگستری خوی آرزوی موفقیت کرد.

در ابتدای این آیین، حجت‌الاسلام عباسعلی امامی رئیس دادگستری سابق خویی گزارشی از وضعیت حوزه قضایی شهرستان ارائه داد. در پایان نیز با قرائت حکم انتصاب حجت خباز خدایی از سوی رئیس کل دادگستری استان، وی به عنوان رئیس جدید دادگستری خوی معرفی و با اهدای لوح سپاس از خدمات رئیس سابق عباسعلی امامی تجلیل به عمل آمد.

این مراسم با ارائه برنامه‌های کاری حجت خباز خدایی رئیس جدید دادگستری خوی پایان یافت.