مسابقات کاراته قهرمانی باشگاه‌های کشور در سبک «کیوکوشین ماتسویی» ویژه بانوان، به میزبانی شهرستان آران و بیدگل برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در پایان این رقابت‌ها، تیم اصفهان در بخش کاتا عنوان قهرمانی و در بخش کومیته مقام نایب‌قهرمانی کشور را به دست آورد.

در این دوره از مسابقات، بیش از ۵۰۰ کاراته‌کا از ۱۰ استان کشور در دو بخش کاتا و کومیته به رقابت پرداختند.

در پایان رقابت‌ها، تیم اصفهان در بخش کاتا قهرمان شد و تیم‌های لرستان و خراسان جنوبی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند.

همچنین در بخش کومیته، تیم یزد توانست به مقام قهرمانی دست یابد و تیم اصفهان در جایگاه دوم و خراسان جنوبی در جایگاه سوم ایستاد.

مسابقات کاراته قهرمانی باشگاه‌های کشور در آران و بیدگل، جلوه‌ای از توانمندی بانوان ورزشکار ایرانی و میزبانی شایسته این شهرستان در برگزاری رویداد‌های ملی بود.