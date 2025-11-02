به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ موضوع جوانی و جمعیت که پس از رهنمود‌های مقام معظم رهبری در سفر سال ۱۳۹۱ به خراسان شمالی در کانون توجهات ملی قرار گرفت.

کنگره سه هزار شهید استان هرچند پایان یافت ولی شروعی دوباره برای توجه عمومی و نخبگانی به موضوع جوانی جمعیت و پرورش دادن نسلی باایمان، متحد، قوی و بالنده بود.

برپاکنندگان نمایشگاه امید برای آینده ایران به دنبال ایجاد همین نگاه در اولین استانی بودند که چنین نمایشگاهی برگزار می‌شد.

در بجنورد این نمایشگاه با عنوان بجنورد ۱۴۳۰ برگزار شد.

پیوند آسمانی ۱۱۴ زوج جوان هم در مدت برگزاری این کنگره، سبب شد ازدواج ساده و بهنگام (مطابق آموزه‌های دینی) در کانون توجهات قرار گیرد.

در خلال کنگره با یاد شهدا ۱۵۰ سری جهیزیه هم به نوعروسان مددجو اهدا شد تا این اسطوره‌های ایثار و عشق به مردم سرمشق همگان به ویژه مسئولان شود.

کنگره سه هزار شهید استان شروعی برای بازنگری و تاسی به سیره شهدا در همه شئون از فرزندپروری تا جهاد و شهادت در زندگی بود.