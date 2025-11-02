به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد ، حجت‌الاسلام ملاحسینی مدیر حوزه علمیه امام صادق (ع) بافق گفت: در این آیین معنوی، قاری برجسته کشور با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید، فضای مجلس را معطر به عطر قرآن کرد و یاد و خاطره هشت شهید طلبه شهرستان بافق که در راه دفاع از انقلاب اسلامی جان خود را تقدیم کردند، گرامی داشته شد.

وی افزود: همچنین در این محفل، جمعی از طلاب، اساتید حوزه علمیه، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم حضور داشتند و با قرائت قرآن و صلوات، بر استمرار راه شهیدان تأکید کردند.

ملاحسینی بیان کرد: محفل الوحی از جمله برنامه‌هایی بود که با هدف ترویج فرهنگ قرآنی و زنده نگه داشتن یاد شهدا در شهرستان بافق برگزار شد.