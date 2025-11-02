به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدیعقوب هاشمی اظهار داشت: در راستای ایجاد اشتغال و توسعه صنایع تبدیلی و غذایی تعداد۵ فقره جواز تاسیس صنایع کشاورزی در شهرستان‌های دزفول، شوشتر، باغملک و حمیدیه صادر شده است

وی افزود: در صورت اجرایی شدن این طرح‌ها در شهرستان‌های یادشده زمینه اشتغال ۷۷ نفر فراهم خواهد شد.

هاشمی ادامه داد: مقرر شده است طرح‌های فوق در زمینه ذخیره سازی و نگه داری مواد غذایی در سردخانه در دمای بالای صفر، بسته بندی سبزیجات و صیفی جات تازه، انواع خوراک بر پایه علوفه خوراک آماده طیور و خشکاندن شلتوک است.

سرپرست صنایع تبدیلی و غذایی خوزستان تصریح کرد: مجموع میزان سرمایه گذاری در این طرح‌ها ۱۸۰ میلیارد تومان برآورد شده است.