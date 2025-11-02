دانش‌آموزان خان ببینی در مراسم یادواره شهدای دانش‌آموزی ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های انقلاب اسلامی، اعلام کردند: ۱۳ آبان پرشور تراز همیشه در صحنه‌ایم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ یکی از دانش‌آموزان گفت: ما در روز ۱۳ آبان پرشورتر از سال‌های گذشته حضور خواهیم داشت تا نشان دهیم ملت ایران در برابر ظلم و ستم ایستادگی می‌کند و راه شهیدان را ادامه می‌دهد.

دانش‌آموز دیگری با اشاره به فداکاری هم‌سن‌وسالان خود در دوران دفاع مقدس افزودند:آن‌ها با انگیزه وطن‌دوستی و احساس مسئولیت به جبهه رفتند و ما نیز امروز با همان روحیه در مسیر پاسداری از میهن و انقلاب قدم برمی‌داریم.

۱۳ آبان یادآور سه رویداد مهم تاریخی در انقلاب اسلامی است: تبعید حضرت امام خمینی (ره)، تسخیر لانه جاسوسی آمریکا به دست دانشجویان انقلابی و شهادت جمعی از دانش‌آموزان در راه آرمان‌های انقلاب.