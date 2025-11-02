پخش زنده
مانور تمام عیار ترکیبی استان اردبیل با عنوان "صلابت سبلان" در شهرستان خلخال برگزار شد.در این مانور آمادگی ارگان های مختلف مدیریتی، خدماتی و امدادی در شرایط بحرانی ارزیابی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل به منظور حفظ آمادگی لازم جهت مقابله با شرایط اضطراری و دستیابی به بهترین راهکار جهت حفظ و نجات جان نیروی انسانی، مانور مقابله با شرایط بحران و حادثه در منطقه زرتشت آباد شهرستان خلخال با جدیت مطلوب برگزار گردید.
علیرضا علیپور، مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل اظهار کرد: در این رزمایش که از ساعت هفت صبح با حضور نیروها و اکیپهای امدادی و خدمات رسان در منطقه زرتشتآباد خلخال برگزار شد، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ نفر نیروی انسانی با استقرار در فضای تعیین شده، سعی کردند با تجهیزات و امکانات خود توانشان را به نمایش بگذارند.
وی افزود: در کنار حضور ۲ هزار و ۳۰۰ نفر نیروی انسانی از دستگاهها و نهادهای مختلف، ۶۰۰ دستگاه خودرو و تجهیزات نیز در محل حاضر شدند که شامل خودروهای سنگین، نیمهسنگین، امدادی، کمک امدادی و همچنین آمبولانس و سایر تجهیزات بوده است.
مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل تصریح کرد: ما در این رزمایش موفق شدیم نقاط ضعف و کاستی خود را به صورت دقیق مورد رصد و پایش قرار داده و شرایط بهتری را در ارزیابی اکیپها، دستگاهها و نهادهای مختلف نظارهگر باشیم.
علیپور گفت: هر چند استان اردبیل جز ۱۰ استان حادثهخیز کشور با وقوع بلایای طبیعی و غیرطبیعی است، اما هماهنگی دستگاهها به نحوی است تا با کمترین خسارت در صورت بروز مشکلات شرایط پایداری را در امدادرسانی شاهد باشیم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما از توان نیروهای امداد و نجات از استانهای همجوار آذربایجان شرقی و استان گیلان بهره بردیم و شهرداری منطقه ۹ تهران نیز که به عنوان منطقه معین این استان محسوب میشود، در این مانور حاضر شده و پشتیبانیهای لازم را انجام داد.
مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل اضافه کرد: همه دستگاههای اجرایی، نظامی، انتظامی و امنیتی در کنار اکیپهای امداد و نجات و سایر دستگاهها با تجهیزات و امکانات مناسب در این رویداد حاضر شدند تا بتوانند شرایط بهتر امدادی، خدماتی و انتظامی را به نمایش بگذارند.
علیپور بیان کرد: در این مانور فرماندار خلخال، اعضای ستاد پیشگیری و هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان حاضر شدند تا در کنار سایر مسئولان، تمرین عملیات امدادی به حادثهدیدگان، احصای فرآیندهای خدمترسانی و ارزیابی آمادگی دستگاهها را در قالب این برنامه انجام دهند.
وی در ادامه یادآور شد: همزمان با برگزای این رزمایش که به صورت ترکیبی و به صورت تمام عیار با نام صلابت سبلان برگزار شد، رزمایش پشتیبانی توزیع برق استان نیز برگزار شد تا در شرایط اضطرار برقرسانی به دستگاهها و نهادهای مختلف به ویژه مجموعههای حساس و خطیر نظیر بیمارستانها را شاهد باشیم.
مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل تصریح کرد: در این رزمایش نیز نحوه فعالیت دستگاههای مولد اضطرار برق مورد ارزیابی قرار گرفته و شرکتکنندگان سعی کردند تا با نحوه فعالیت و پشتیبانیهای لازم در این حوزه بیشتر آشنایی پیدا کنند.