به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، شینا انصاری در مراسم افتتاح آزمایشگاه آلایندگی خودروهای یورو ۶ گفت: از ابتدای دولت چهاردهم بر اساس قانون هوای پاک تلاش شد با فعال شدن کارگروه آلودگی هوا در محورهای این قانون برای رفع مشکلات آلودگی هوا مانند بهبود کیفیت سوخت، معاینه فنی و ... اقدام کنیم.
او افزود: بر اساس داده های آلودگی هوا در کلانشهرها یکی از منابع آلودگی خودروها و موتورهاست، بر اساس قانون تولید خودرو و وسایل نقلیه موتوری باید بر اساس میزان استاندارد آلایندگی باشد و سازمانهای مختلفی باید بر اجرای صحیح این موضوع دقت داشته باشند.
رئیس سازمان محیط زیست گفت: براساس قانون باید از سال ۱۴۰۶ تولید خودرو در کشور ما با استاندارد یورو ۶ انجام شود به همین دلیل باید آزمایشگاههای کنترل کیفیت و کنترل آلایندگیهای یورو ۶ نیز در کشور آماده به کار شوند.
انصاری تصریح کرد: یکی از اقدامات دولت نظارت مستمر بر کیفیت تولید خودروها با هدف کنترل منابع آلایندگی متحرک است. بر این اساس آزمون آلایندگی در پایان خط تولید دو خودرو ساز اصلی کشور راه اندازی شده است.
او افزود: ما به جد به دنبال بازنگری در قانون معاینه فنی بر مبنای قانون هوای پاک هستیم، زیرا زیرساختها و روشهای موجود پاسخگوی نیاز ما در کنترل آلودگی هوا نیست. بسیاری از خودروها در همان ۴ سال ابتدایی معافیت از معاینه فنی در آزمونها مردود میشوند.
رئیس سازمان محیط زیست گفت: کاتالیست قطعهای مهم در کاهش آلایندگی خودروهاست و انتظار میرود با کمک سازمان ملی استاندارد استفاده از آن در تولید خودروها و وسایل نقلیه موتوری اجباری شود.