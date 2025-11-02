پخش زنده
امروز: -
انتشار فراخوان فصل جدید «بگوبخند»، برگزاری چهارمین جشنواره ببین المللی چند رسانهای میراث فرهنگی، مجموعه «منطقه دور دست» و مجموعه «لبخند خورشید»، خبرهای امروز رسانه است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فراخوان شرکت در فصل جدید «بگوبخند»، منتشر شد. این برنامه با موضوع استعدادیابی در حوزه طنز از شبکه نسیم پخش میشود.
چهارمین جشنواره ببین المللی چند رسانهای میراث فرهنگی از دهم تا سیزدهم دی در استان خوزستان برگزار میشود.
شبکه چهار «منطقه دور دست»، را از ۱۵ تا ۱۹ آبان ساعتهای ۱۱ و ۱۸ پخش میکند. این مجموعه محصول ۲۰۲۳ درباره زنی است که قصد دارد تا دارایی شوهرش را در استرالیا بفروشد، اما با آغاز جنگ جهانی دوم درگیر ماجراهایی میشود.
شبکه سلامت «لبخند خورشید»، را ساعت ۱۷ پخش میکند این مجموعه محصول کره جنوبی روایت ماجراهای پرستاری است که از بخش داخلی یک بیمارستان به بخش روانپزشکی منتقل میشود.