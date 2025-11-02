با هدف ترویج فرهنگ کارآفرینی فناورانه در حوزه ورزش و جوانان رویداد کارآفرینی و نوآوری در کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.

رویداد کارآفرینی، نوآوری و اشتغال جوانان کهگیلویه و بویراحمد

رویداد کارآفرینی، نوآوری و اشتغال جوانان کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رئیس پارک علم و فناوری استان گفت: هدف از رویداد کارآفرینی، نوآوری و اشتغال جوانان ترویج فرهنگ کارآفرینی فناورانه، بررسی زمینه‌های فناوری و نوآوری در حوزه ورزش و جوانان، تبیین فرآیند ایده پردازی و شناسایی ایده پردازان مستعداست.

بیش از ۱۵۰ مخاطب در این رویداد حضور یافتند و ضمن آشنایی با پارک علم و فناوری و مفاهیم کاربردی زیست بوم نوآوری، در بخش ایده پردازی رویداد مشارکت کردند.

در بخش اول رویداد، دکتر سید نصرالله افتخاری (رئیس پارک علم و فناوری کهگیلویه و بویراحمد) و دکتر مجید پارسایی (مدیرکل ورزش و جوانان استان)، طی سخنانی به تشریح اهمیت فناوری و نوآوری در توسعه ورزش و بالندگی جوانان پرداختند و بر نقش ویژه این رویداد در همگرایی دو نهاد و همچنین شتابدهنده وی برای تقویت زیست بوم نوآوری استان تاکید داشتند.

در این راستا، تفاهمنامه همکاری سه جانبه میان پارک علم و فناوری، اداره کل ورزش و جوانان و شتابدهنده وی به امضای طرفین رسید.

در ادامه، پنل بررسی زمینه‌های کاربردی فناوری و نوآوری در حوزه ورزش و جوانان و حوزه‌های ایده پردازی مرتبط با کارآفرینی و اشتغال جوانان و سپس پنل ویژه ایده پردازی رویداد اجرا شد.

کارشناسان پنل‌ها عبارت بودند از: دکتر یونس شکارچی (دانشیار دانشگاه یاسوج)، دکتر علی طیبی (دانشیار دانشگاه یاسوج)، دکتر پژمان یاری (معاون جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان)، حسین خلیلی (مدیر مراکز رشد پارک علم و فناوری استان)، مهران کهوائی نژاد (مسئول سرای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی استان)، مهندس محمد ثقفی منش (مدیر شرکت فناور دانش پویان ارجان و سرگروه هوش مصنوعی آموزش و پرورش استان) و مهندس نجمه معمار (کارگزار پویش ملی نوآفرین صنعت ساز).

در بخش ایده پردازی رویداد، ۳۰ نفر از مخاطبان ایده‌های خود را ارائه کردند و در نهایت با جمع بندی آرای کارشناسان پنل، ۶ ایده انتخاب و از سوی شتابدهنده وی به ایده پردازان برگزیده، جوایز نقدی، لوح تقدیر و تندیس رویداد اهدا شد.