استاندار همزمان با برگزاری جشنواره انار در اردستان با سفر به شهر زواره در جریان روند اجرای طرح‌های بازآفرینی و احیای بافت تاریخی این شهر قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ در این بازدید، مهدی جمالی نژاد با تجلیل ویژه از تصویب طرح ویژه حفظ و احیای بافت تاریخی و تلاش‌های شهرداری و شورای اسلامی شهر در این راستا، بر اهمیت این طرح‌ها برای حفظ هویت تاریخی و توسعه‌ی پایدار شهر تأکید کرد.

استاندار یادآور شد: طرح ویژه در کمیته برنامه‌ریزی استان برای پیگیری تخصیص اعتبارات ملی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های مربوط مطرح شود.

شهردار زواره در این دیدار، زواره را به عنوان نخستین شهر استان اصفهان در زمینه‌ی تصویب طرح ویژه احیای بافت معرفی کرد.

درادامه استاندار بازدیدی از یکی از نمونه‌های موفق طرح مرمت و احیای بافت تاریخی زواره داشت.

شهردار زواره در این بازدید با اشاره به موانع و چالش‌های پیش روی طرح‌های بازآفرینی، بر لزوم هماهنگی و اهتمام همه‌جانبه‌ی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

صادقی خواستار شد مالکیت‌های دولتی در بافت تاریخی و نیز ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز، طبق طرح مصوب تعیین تکلیف شود.

وی با تشریح مزایای ایجاد دفتر فرا تسهیل گری در بافت تاریخی گفت: این دفتر، با هدف ایجاد سهولت در فرآیند‌های مرتبط با حفظ، احیا، و توسعه‌ی بافت تاریخی، مجموعه‌ای از خدمات و تسهیلات را به ساکنین و فعالان این حوزه ارائه می‌دهد.

دفتر فرا تسهیل گیری تشکیل بنگاه کارآفرینی محلی و صندوق مالی حامی حفاظت و احیای بافت تاریخی-فرهنگی را موجب می‌شود.

برای مجمع شهر‌های تاریخی کشور چهار کارگروه شامل تسهیل و تعامل بین‌نهادی با محوریت شهر مرودشت، آموزش و ترویج با محوریت شهر زواره، حفاظت و احیا با محوریت شهر نائین و سرمایه‌گذاری و مشارکت با محوریت شهر کاشان تشکیل شده است.

شهر اصفهان هم دبیرخانه دائمی شهر‌های تاریخی ایران است

در سفر استاندار اصفهان به زواره، تسریع در احداث آب‌شیرین‌کن، تکمیل جاده‌ی زواره-انارک و تشکیل کمیسیون ماده ۵ جهت بررسی و تصویب طرح تفصیلی شهر مورد تاکید قرار گرفت.