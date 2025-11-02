پخش زنده
با حضور حجت الاسلام محمد میرزایی از پرستاران تکاب تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی به همراه فرماندار تکاب و بخشدار تخت سلیمان با حضور در بیمارستان مهر امام علی (ع) این شهرستان از زحمات و فداکاریهای پرستاران بخش درمان شهرستان تجلیل کردند.
در این آیین که در سالن اجتماعات بیمارستان مهر امام علی (ع) تکاب ترتیب یافته بود حجت الاسلام محمد میرزایی نماینده مردم شهرستانهای تکاب و شاهیندژ در مجلس شورای اسلامی با اهدای لوح سپاس از زحمات و فداکاریهای پرستاران بخش بهداشت و درمان تکاب تجلیل کرد.
در بیمارستان مهر امام علی (ع) تکاب ۱۷۰ پرستار مشغول خدمت به مردم شهرستان هستند.