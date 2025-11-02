پخش زنده
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با تاکید بر اولویتبندی و نظارت مستمر، خواستار شتاببخشی هدفمند به اجرای طرحهای توسعهای این شرکت شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما از شرکت ملی صنایع مس ایران، فیض در جلسه بررسی روند اجرای طرحهای توسعهای شرکت ملی صنایع مس ایران با تأکید بر اهمیت نقش شرکت مهندسی و توسعه در تحقق اهداف توسعهای صنعت مس کشور گفت: راهبری صحیح شرکت ملی مس در اجرای طرحها از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه این طرحها میتوانند هم مسیر توسعه را هموار کنند و هم در صورت اختلال، مشکلاتی ایجاد کنند.
وی اضافه کرد: در این دوره مدیریتی تلاش میشود تا سیاستگذاری و اولویتبندی طرحها بهصورت هدفمند انجام گیرد. این رویکرد بههیچوجه بهمعنای توقف یا کاهش سرعت طرحها نیست، بلکه با برنامهریزی دقیق، اجرای آنها بر اساس اولویتها شتاب میگیرد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در این جلسه با بررسی طرحهای اولویتدار شرکت، دستور اقدام فوری برای رفع موانع موجود و تسریع در اجرای طرحهای توسعهای را صادر کرد.