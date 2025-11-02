مصدومیت دو نفر و یک آتشنشان در آتش سوزی کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران از وقوع آتشسوزی در یک کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع در منطقه مسعودیه خبر داد و گفت: در این حادثه سه نفر از جمله یک آتشنشان مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، جلال ملکی در جزئیات بیشتر این حادثه اظهار کرد: ساعت ۷:۲۳ صبح امروز حادثه آتشسوزی در یک کارگاه شارژ سیلندرهای گاز مایع به آدرس شهرک مسعودیه، خیابان طاهری به سامانه ۱۲۵ سازمان آتشنشانی تهران اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله سه ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند و در کمتر از دو دقیقه به محل رسیدند. در محل مشاهده شد که در قطعه زمینی به وسعت حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ متر، کارگاه شارژ سیلندر گاز مایع فعالیت دارد.
به گفته سخنگوی آتشنشانی تهران، در این محل سه مخزن بزرگ گاز مایع هر کدام با ظرفیت حدود پنجهزار لیتر وجود داشت که داخل آنها گاز مایع قابل اشتعال قرار داشت. یکی از این مخازن درون اتاق بار یک کامیون خاور قرار گرفته بود و دو مخزن دیگر در فضای باز مستقر بودند. افزون بر آن، ۱۰ تا ۱۲ سیلندر کوچک و بزرگ گاز مایع نیز در محل وجود داشت که همگی دچار آتشسوزی شده بودند.
ملکی افزود: آتشسوزی اصلی مربوط به مخزنی بود که داخل اتاق خاور قرار داشت و نگرانی از انتشار گاز و احتمال انفجار در مراحل بعدی وجود داشت، اما آتشنشانان با اتخاذ تدابیر عملیاتی مناسب موفق شدند در مدت کوتاهی شعلههای حریق را مهار و از بروز انفجار جلوگیری کنند.
وی گفت: خوشبختانه اطراف محل حادثه ساختمان یا منزل مسکونی وجود نداشت. با این حال، دو نفر از کارگران در لحظات اولیه دچار سوختگی شدند و یک آتشنشان نیز مصدوم شد که هر سه نفر توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران در پایان خاطرنشان کرد: عملیات اطفای حریق به پایان رسیده و مراحل پایانی ایمنسازی و لکهگیری در حال انجام است. پس از اطمینان از ایمنی کامل، محل حادثه به عوامل و مسئولان مربوطه تحویل داده خواهد شد.