رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پلمب مراکز خرید شانزلیزه و آلومینیوم گفت: پاساژهای ناایمن تا زمانی که به ایمنی نرسیده اند، اجازه فعالیت نباید نداشته باشند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مهدی چمران امروز در سیصد و شصت و هفتمین جلسه شورای شهر تهران در جمع خبرنگاران تاکید کرد: درخصوص پاساژهای ناایمن دادستانی باید موضوع را پیگیری کند و شهرداری نیز گزارش لازم را ارائه دهد.
چمران درادامه با اشاره به سفرش به روسیه گفت : جلسات بریکس در درجه اول برای انعقاد تفاهمنامهای بین کشورهای عضو بود که سیاستهای بریکس در حوزه سیاسی و اقتصادی با این تفاهمنامه تنظیم شود.
چمران با بیان اینکه همافزایی و همکاری کشورهای عضو بریکس در این نشست مورد بررسی قرار گرفت، افزود: در مورد استفاده از کارتهای عابر بانک ایرانی در کشور روسیه نیز بحثهایی صورت گرفت؛ البته بانک بریکس هنوز آغاز به کار نکرده است.
چمران همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات تناسبی تصریح کرد: کسانی که این انتخابات را طراحی کردهاند به دنبال توازن بین گروهها در شورا هستند. ما احزاب نداریم اما میخواهیم نشان دهیم که حزب داریم. مگر احزاب چقدر قدرت و نفوذ بین مردم دارند؟ طراحان به دنبال این هستند که گروهی که آراء بیشتری دارد، به یکباره بیشتر صندلیهای شورا را به خود اختصاص ندهد.
کارخانه سیمان تهران آلایندگی دارد
رئیس شورای شهر تهران درخصوص آلایندگی کارخانه سیمان نیز گفت: مردم اطراف این کارخانه همه ناراحت هستند و گلایه دارند. آن کارخانه تحت نظر سازمان محیط زیست تجهیزات جدیدی خریداری کرده که از آلودگی جلوگیری کند اما به هر شکل این آلایندگی وجود دارد.
وی افزود: شهرداری از سالهای قبل نسبت به ساخت بوستان در اطراف کارخانه اقدام کرده و امیدواریم این بوستان آلایندگی در این محدوده را تعدیل کند.
ایجاد اداره حریم توسط استانداری خلاف قانون است
چمران در صحن شورا نیز با بیان اینکه اقدامات در حریم تهران غیرقانونی و غیرکارشناسی است، گفت: نمی دانیم چرا به انجام امور غیرقانونی اصرار می کنند.
وی افزود: حریم در طرح جامع و طرح تفصیلی لحاظ شده و باید در شورا تصویب شود نه اینکه چند پله بالاتر برویم و بگوییم تهران دو کیلومتر حریم داشته باشد، کافی است.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه ۹ میلیون نفر در تهران زندگی می کنند، اظهار کرد: این شهر نفس نمی خواهد؟ چرا باید از شهر تهران بگیرند و به شهر دیگر بدهند؟
وی افزود: قرار بود امروز جلسه ای با حضور دادستان در مورد حریم برگزار شود که لغو شد. ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم به مردم تهران ظلم شود.
چمران با تاکید بر اینکه ایجاد اداره حریم توسط استانداری خلاف قانون است، گفت: باید عادلانه و به نفع مردم عمل شود نه به نفع عده ای سودجو. ابلاغ اخیر استاندار مانع رسیدگی به ۵۶۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز
پرویز سروری ، نایب رئیس شورای شهر هم درنشست امروز گفت: از سال ۱۴۰۱ هزار و ۷۰۱ مورد ساخت و ساز غیرمجاز گزارش شده که برای ۵۰۶ مورد اقدام به رفع اثر شده و ۵۶۵ مورد نیز به دلیل ابلاغ اخیر استاندار، رفع اثر نشده است.
سروری با بیان اینکه پیگیریهای متعددی از سوی رئیس شورا با دولت و مجلس صورت گرفته است، یادآور شد: مجلس باید ورود کند و دولت هم از عواقب اقدام خود آگاه شود تا همچون مرتضی گرد، با مواردی مواجه شویم که نتوانیم آن را جبران کنیم.ورود حیوانات خانگی به وسایل حمل و نقل عمومی ممنوع است
در ادامه نشست شورا، سوده نجفی ، عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران با اشاره به ورود حیوانات خانگی به وسایل حمل و نقل عمومی، گفت: این موضوع مغایر با مقررات صنفی خدمات حمل و نقل عمومی است.
وی در مورد گزارشات مردمی مبنی بر ورود حیوانات خانگی به وسایل حمل و نقل عمومی، اظهار کرد: این موضوع مغایر با مقررات صنفی خدمات حمل و نقل عمومی است. حمل احشام بر اساس قانون ممنوع است. از شهرداری تهران درخواست میکنیم که مفاد قانونی را به رانندگان و مسافران اطلاع رسانی کند.
وی افزود: باید نظارت میدانی و بازرسی برای اجرای این منشور قانونی صورت بگیرد و ظرف یک ماه گزارش اقدامات صورت گرفته به شورا ارائه شود.آمریکاییها به هر کشوری وارد شدند آن را غارت کردند
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران نیز در نشست امروز ضمن گرامیداشت ۱۳ آبان، با بیان اینکه امروز اگر وضعیت عراق و افغانستان را ببینیم شاهد هستیم که وضعیت آنها بهتر نشده است، گفت: آمریکا وارد هر کشوری شد، نه تنها چیزی به آن کشور اضافه نشد بلکه آمریکاییها آن کشور را غارت کردند.
وی افزود: آمریکا جنایتهای بزرگی را علیه مردم ایران انجام داده است. نباید فراموش کنیم که ریشه بسیاری از مشکلات حتی در زمان طاغوت نیز آمریکا بوده است. پیرهادی گفت: خوی غارتگری در آمریکا نهادینه شده و در هر شرایطی به دنبال استفاده از شرایط و مشکلات کشورها و غارت آنهاست. حمله نظامی به طبس، کودتای نوژه، تحریک صدام برای حمله به ایران، حمله به هواپیمای مسافربری، دخالت نظامی در موقعیتهای مختلف و تحریمهای اقتصادی از جمله جنایاتی است که آمریکا مرتکب شده است. برای حل مشکلات ساکنان محله شهید بروجردی چاره اندیشی شود
در ادامه نشست امروز شورای شهر تهران ، ناصر امانی ،عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورابا اشاره به وضعیت محله شهید بروجردی، گفت: شهرداری در این دوره تلاش کرده که این محله زیستپذیرتر باشد و از برخی مسائل صرف نظر کرده تا شهروندان راحتتر زندگی کنند، اما در برخی موارد همچون ایمنی، شهرداری نمیتواند مسائل را نادیده بگیرد و باید برای ایمنی ساختمانها اقدام شود.
وی با ارائه گزارش محله گردی از محله شهید بروجردی در منطقه ۱۵، افزود: بزرگراهی در این محدوده اجرا شده که اتفاق بسیار خوبی است و توانسته گشایشهایی در این محله ایجاد کند. شهرداری اقداماتی در این دوره انجام داده، اما نیاز است برای حل مشکلات ساکنان این محله، چاره اندیشی شود.
وی با بیان اینکه این محله در ناحیه ۳ منطقه ۱۵ قرار دارد، تصریح کرد: محله شهید بروجردی ۴۰ هکتار وسعت و ۲۰ هزار نفر جمعیت دارد. بافت کالبدی آن دو بخش قدیمی و جدید دارد. سه هزار و ۳۰۰ واحد مسکونی در چهار فاز بخش قدیمی قرار گرفته است. بخش جدید شهرک شامل واحدهای ساخته شده در سالهای اخیر است که وضعیت مطلوب تری نسبت به واحدهای قدیمی دارد و تفاوت محسوسی در چیدمان ساختمانهای این دو بخش قابل مشاهده است.
برای خیلی از واحدهای مسکونی قدیمی ساز هنوز سند مالکیت صادر نشده است
امانی با اشاره به گذشت بیش از ۲۶ سال از ساخت واحدهای مسکونی بخش قدیمی، یادآور شد: با این وجود برای هیچ یک از این واحدها سند مالکیت صادر نشده و علت آن عدم رعایت اصول ساختمانی در ساخت، استحکام و ایمنی حریق است و عمده واحدها به شهرداری برای دریافت پروانه ساخت بدهکارند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اعلام اینکه به جز چند تعاونی مابقی بخشها برای حل مشکلات محله اقدام نکردهاند، یادآور شد: برای سرانهها به ویژه آموزشی، بهداشتی و درمانی در این محله چاره اندیشی مناسبی نشده است. با وجود سرانههای پایین، دو بنیاد و یک وزارت خانه نسبت به ساخت و سازهای جدید در این محدوده اقدام کردهاند. با این اقدام با جمعیت پذیری و تراکم بالا مواجه خواهیم شد.
تنها یک مدرسه برای جمعیت بالای این شهرک ساخته شده است
وی ادامه داد: یک مدرسه برای جمعیت بالای این شهرک ساخته شده و دختران دانش آموز حتی نمیتوانند از فضای مدرسه، برای زنگ تفریح استفاده کنند؛ چراکه واحدهای اطراف نسبت به مدرسه اشراف دارند. متأسفانه اصول اولیه در ساخت مدرسه رعایت نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه وزارت دفاع و شهرداری باید به مسائل ترافیکی اطراف این محله، تصریح کرد: این محله با سه بزرگراه محصور شده و در فضای خالی باقی مانده بین محله و بزرگراه ها، ساخت و ساز پیش بینی شده که اگر انجام شود، تراکم محله حداقل سه برابر متوسط تراکم در شهر تهران خواهد بود.
وی با بیان اینکه شهرداری ناحیه و منطقه باید دائماً استقرار معتادان متجاهر و ساماندهی آنها را رصد کند، گفت: علاوه بر ساماندهی معتادان متجاهر که شهرداری بلافاصله پس از گزاراشت مردمی، نسبت به جمع آوری آنها اقدام میکند، اقدام به روشنایی معابر یکی دیگر از درخواستهای شهروندان این محله بود.
امانی همچنین تصریح کرد: ایجاد نانوایی یکی دیگر از درخواست هاست. به مردم قول داده شده بود که مجتمع نانوایی در محله راه اندازی شود، اما زمین آن در محدودهای قرار گرفته که ساخت و ساز در آن پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه کودکان محله از فضای یادمان شهدای گمنام برای بازی استفاده میکنند و محله سرانه ورزشی کافی ندارد، اظهار کرد: در این محله تابلویی تحت عنوان مجتمع آموزشی شهید بروجردی نصب شده، اما زمین را برای ساخت بلوکهای مسکونی دیوارکشی کردهاند. برخی از اقدامات از دسترس شهرداری خارج است و واقعیت این است که شهرداری نسبت به رفع برخی مشکلات محله اقدام کرده، اما بخش دیگری از مشکلات به سازندگان برمی گردد.
به موضوع مناسبسازی معابر و ساختمانها برای معلولان توجه شود ؛ منتقدان تخریب نشوند
رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران هم در نشست امروز شورای شهر گفت: به جای آنکه به انتقادها پاسخ منطقی داده شود و وعده اصلاح امور داده شود، متأسفانه برخی دوستان تاب شنیدن واقعیتها را ندارند و بلافاصله رسانههای زنجیرهای خود را بسیج میکنند تا چهره منتقدان را تخریب کنند.
سید جعفر تشکریهاشمی تصریح کرد : فکر میکنم برای چندمین بار است که از این تریبون درباره مشکلات معلولان عزیزمان صحبت میکنم؛ معلولانی که در شهر ما مظلوماند و از عدالت در ترددهای شهری و برخورداری از امکانات شهری بیبهره ماندهاند.
وی افزود: نمیگویم از امکانات محروماند، اما آنچه عدالت اجتماعی و شأن انسانی اقتضا میکند برایشان فراهم نشده است. سالهاست در ایستگاههای مترو آسانسور نصب کردهایم، اما هنوز موفق نشدهایم درهای این آسانسورها را به روی مردم باز کنیم. مشکلاتی که میان شهرداری و مؤسسه استاندارد وجود دارد، باعث شده این آسانسورها در خدمت سالمندان، معلولان و افراد دارای محدودیت حرکتی قرار نگیرند.
تشکریهاشمی با اشاره به حملونقل عمومی ادامه داد: در ناوگان اتوبوسرانی نیز با وجود اینکه در نسل جدید اتوبوسها رمپ ویژه معلولان نصب شده، هنوز این امکانات بهطور گسترده مورد استفاده قرار نمیگیرد. چراکه علاوه بر رمپ، باید امکانات دیگری هم در داخل اتوبوسها تعبیه شود تا معلولان بتوانند به راحتی از آن بهره ببرند.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورا درباره ناوگان ویژه معلولان نیز گفت: هر سال در بودجه شهرداری منابعی برای خرید و توسعه خودروهای ون دارای بالابر برقی پیشبینی میشود تا افرادی که امکان استفاده از حملونقل عمومی را ندارند، بتوانند برای درمان، آموزش و رفتوآمدهای روزمره از این خودروها استفاده کنند، اما این هدف هنوز به شکل شایسته محقق نشده است.
وی یادآور شد: در جلسه گذشته نیز درباره وضعیت پیادهروها تذکر دادم. هنوز پیادهروهای ما مناسب تردد این عزیزان نیست. موانع متعدد، از جمله نصب دستکهای فلزی بیفایده، مانع حرکت معلولان میشود. این موانع که با هزینههای گزافی نصب میشوند، تأثیری بر جلوگیری از ورود موتورسیکلتها ندارند و در عمل فقط برای معلولان و سالمندان مشکل ایجاد کردهاند.
تشکریهاشمی تأکید کرد: نورپردازی معابر شهری بهویژه پیادهروها مطلوب نیست و دسترسی پیادهروها نیز بهدرستی طراحی نشده است. هرچند در برخی نقاط اصلاحاتی انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست.
او در ادامه به مسئله مناسبسازی ساختمانها برای معلولان اشاره کرد و گفت: بسیاری از ساختمانهای اداری و حتی نهادهای دولتی هنوز برای تردد معلولان تجهیز نشدهاند. با اینکه در مصوبات شهرسازی تأکید شده هر ساختمان جدید باید دارای بالابر ویژه معلولان باشد، در عمل مشاهده میکنیم این آسانسورها بهطور موقت و برای دریافت پایانکار نصب و پس از آن جمعآوری میشوند.
تشکریهاشمی افزود: «ساختمانهای قدیمی نیز که بیشتر سالمندان در آن سکونت دارند، فاقد آسانسورند و شهرداری اجازه نصب بالابر در آنها را نمیدهد؛ این مسئله واقعاً آرامش و آسایش مردم را مختل کرده است و باید برای آن چارهاندیشی شود.
وی با انتقاد از وضعیت نامناسب معابر شهری برای ویلچرها گفت: بسیاری از موانع فیزیکی در سطح شهر باید برای تردد معلولان مناسبسازی شود. شاید اگر مدیران شهری خودشان برای یک روز سوار ویلچر میشدند و بخشی از پیادهروها را طی میکردند، به عمق مشکلاتی که ما بارها گفتهایم پی میبردند. نباید اجازه دهیم معلولان اینچنین مظلوم باقی بمانند.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورا در ادامه خاطرنشان کرد: طبق قانون، سه درصد از ظرفیت استخدام دستگاهها باید به معلولان اختصاص یابد. اما آیا در شرکتها، سازمانها و حتی خود شهرداری این سهم رعایت شده است؟ متأسفانه در بسیاری از موارد خیر.
او در بخش دیگری از سخنانش افزود: تأمین داروهای خاص و درمان برای این عزیزان همچنان یکی از دغدغههای جدی است. ما هرچند مسئول مستقیم حوزه بهداشت و درمان نیستیم، اما باید پیگیری و مطالبهگری کنیم؛ زیرا نماینده همه شهروندان، از جمله معلولان و سالمندان هستیم.
تشکریهاشمی با انتقاد از برخی واکنشها به تذکرات خود در جلسات گذشته گفت: به جای آنکه به انتقادها پاسخ منطقی داده شود و وعده اصلاح امور داده شود، متأسفانه برخی دوستان تاب شنیدن واقعیتها را ندارند و بلافاصله رسانههای زنجیرهای خود را بسیج میکنند تا چهره منتقدان را تخریب کنند.
دادستانی تهران به مشکلات مجتمعهای مسکونی بدون پایان کار وارد شود
همچنین رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مشکلات گسترده برخی شهرکها و مجتمعهای مسکونی که دههها بدون پایان کار باقی ماندهاند، گفت: برای حل این بحران قدیمی باید با همکاری دادستانی، شهرداری و دستگاههای ذیربط، فرآیند باستانشناسی ساختوسازهای قدیمی انجام شود.
سید محمد آقامیری در سیصد و شصت و هفتمین شورای اسلامی شهر تهران با اعلام اینکه متأسفانه در سالهای گذشته، در برخی شهرکها ساخت و سازها با تخلفات مختلف همراه بوده است، یادآور شد: سازندگان پس از ساخت و تحویل واحدها، بدون پیگیری مراحل قانونی و اخذ پایانکار، پروژهها را رها کرده و از صحنه خارج شدهاند. در نتیجه، امروز مردم با مشکلات متعدد مالکیتی و ثبتی مواجهاند و شهرداری نیز با حجم انبوهی از پروندههای بلاتکلیف باقی مانده است.
آقامیری با بیان اینکه در بسیاری از این موارد، شهرکهایی در تهران وجود دارد که از ۴۰ تا ۵۰ سال پیش ساخته شدهاند، تصریح کرد: مالکان فعلی در نبود اسناد مادر، امکان دریافت سند رسمی برای واحدهای خود را ندارند. مردم بارها به شهرداری مراجعه کردهاند تا پایانکار دریافت کنند، اما چون مالک یا سازنده اصلی دیگر در دسترس نیست، عملاً تعیین تکلیف این املاک غیرممکن شده است.
رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا تأکید کرد: لازم است دادستانی تهران به عنوان مرجع قضایی وارد عمل شود و با تشکیل کارگروهی تخصصی، ضمن دعوت از ذینفعان و سازندگان سابق، وضعیت حقوقی و فنی این پروژهها را بررسی کند تا تکلیف این املاک برای همیشه مشخص شود.