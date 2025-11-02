به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم معارفه فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج میبد با حضور فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، نماینده مردم تفت و میبد در مجلس شورای اسلامی، امام‌جمعه موقت میبد، سرپرست فرمانداری میبد، اعضای شورای تأمین، جمعی از بسیجیان و خانواده‌های شهدا برگزار شد.

سردار غلامی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد در این مراسم گفت: دشمن بعد از چهار دهه، دچار توهم و اشتباه محاسباتی شد و به کشورما حمله کرد.

وی با بیان اینکه دشمن به خیال خود، سال‌ها با قدرت رسانه‌ای خود روی نسل نوجوان و جوان ما سرمایه گذاری کرده و به آن دل بسته بود، افزود:، اما ملت ما یکپارچه در مقابل دشمن خارجی که وحدت و انسجام ما را هدف گرفته بود، قد علم کرد.

فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، انسجام ملی، اقتدار نیرو‌های مسلح و رهبری‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی را مهمترین عامل پیروزی کشورمان در دفاع مقدس ۱۲ روزه برشمرد.

حجت الاسلام محمد اعرافی امام جمعه موقت میبد هم در این مراسم، گفت: ملت بزرگ ایران الهام گرفته از قیام عاشورای حسینی است و زیر بار ذلت نمی‌رود.

وی تصریح کرد: دشمن دست بردار نیست و می‌خواهد فرهنگ حسینی و فرصت خدمت مسئولین به این ملت و وحدت کلمه و ارزش‌های الهی، انقلابی و عفاف و حجاب را از ما بگیرد.