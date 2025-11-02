کشت گندم و جو در بیش از ۱۰ هزار هکتار از اراضی جوین
با آغاز کشتهای پاییزه و با تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی، سطح زیرکشت گندم و جو در شهرستان جوین از ۱۰ هزار هکتار عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی
، معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در جلسه کمیته فنی برنامهریزی کشت پاییزه شهرستان جوین گفت: براساس گزارش کارشناسان، وضعیت مزارع از نظر رشد و تراکم بوته در سطح مناسبی قرار دارد.
علی اصغر امانیان افزود: در تأمین نهادههای مورد نیاز برای کشت پاییزه از جمله بذر گندم، جو و کلزا، مشکلی وجود ندارد و روند جذب سهمیه کودهای شیمیایی نیز تحت کنترل و نظارت کامل است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین هم با اشاره به روند مطلوب کشتهای پاییزه افزود: تاکنون سطح زیرکشت گندم و جو در شهرستان از ۱۰ هزار هکتار فراتر رفته است؛ بهگونهای که در حوزه رازی چهار هزار و ۲۰۰ هکتار، در بخش عطاملک سه هزار و ۵۰۰ هکتار و مابقی در بخش مرکزی زیر کشت رفتهاند.
قاسم نیکپسند ادامه داد: بر اساس بازدیدها و پایشهای کارشناسان، وضعیت سبزینگی، تراکم بوتهها و رشد گیاهان در سطح مزارع رضایتبخش بوده است و پیشبینی میشود امسال شاهد عملکرد مطلوبی در تولید غلات شهرستان باشیم.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جوین اعلام کرد: نظارتهای میدانی، رصد وضعیت مزارع و تأمین نهادههای مورد نیاز کشاورزان در طول فصل کشت پاییزه با جدیت دنبال میشود.