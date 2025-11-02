به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:بر اساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به نفوذ تدریجی زبانه‌های سیستم پرفشار و به دنبال آن تقویت شیب فشاری منطقه، طی روز‌های دوشنبه تا سه شنبه علاوه بر روند کاهشی دمای هوا، افزایش سرعت وزش باد و برای فردا وزش باد شدید قابل پیش بینی است.

لطفی افزود:به ویژه در مرز شرقی و نقاط مستعد خیزش گرد و خاک در برخی ساعات آسمانی غبار آلود را به همراه دارد.

وی گفت:روز سه‌شنبه کاهش دما در استان محسوس پیش بینی می‌شود و از صبح فردا وقوع یخبندان در نقاط سردسیر استان محتمل است.

کارشناس هواشناسی افزود: با توجه به این شرایط جوی تسریع در برداشت محصولات قابل برداشت، تهیه سوخت کافی و جایگزین و آماده سازی سیستم‌های گرمایشی در سالن‌های پرورشی و توجه به استحکام پوشش گلخانه‌ها و سقف‌های موقت پیشنهاد می‌شود.

لطفی افزود:در شبانه روز گذشته اسفدن و سربیشه با کمینه دمای دو درجه سردترین و دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۳۳ درجه گرم‌ترین نقاط استان بودند؛ تغییرات دما در مرکز استان هم بین ۴ و ۲۶ درجه سلسیوس ثبت شده است.