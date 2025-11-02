پخش زنده
معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: پژوهشگاهها از ارکان مهم نظام علمی کشور هستند و در دو سال اخیر، اعتبارات قابل توجهی برای تجهیز آزمایشگاههای آنها اختصاص یافته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صالحی در مراسم معارفه و تودیع رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی بر اهمیت نقش پژوهشگاهها در پیشبرد اهداف علمی و فناورانه کشور تأکید کرد.
وی گفت: پژوهشگاهها از ارکان مهم نظام علمی کشور هستند و در دو سال اخیر، اعتبارات قابل توجهی برای تجهیز آزمایشگاههای آنها اختصاص یافته است تا زمینه بهرهبرداری بهینه از زیرساختهای علمی فراهم شود.
معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به اینکه پذیرش دانشجو در پژوهشگاهها طبق سازوکار مصوب در حال انجام است، گفت: دانشجو روح پژوهشگاه است و حضور او موجب پویایی و تقویت جریان علمی میشود. سیاست وزارت علوم بر پیوند هرچه بیشتر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی است تا پژوهشگاهها در کنار تولید دانش، در تربیت نیروی انسانی متخصص نیز نقشآفرینی کنند.
وی در ادامه به وضعیت بودجه پژوهشگاهها اشاره کرد و افزود: در سالهای گذشته، افزایش بودجه پژوهشگاهها بین ۸ تا ۱۰ درصد بود، اما در سال گذشته این میزان به حداقل ۴۰ درصد افزایش یافت. بخش عمده این رشد، نتیجه تلاشهای خود پژوهشگاهها در استفاده از ظرفیتهای قانونی و منابع ملی بوده است. با وجود گستردگی فعالیتها و چالشهای مدیریتی، پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی عملکرد قابل توجهی در بهرهبرداری از ظرفیتهای علمی کشور داشته است.
معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به طرح ملی کاوشگر خلیج فارس گفت: در جریان طراحی و اجرای این کاوشگر بودهام. این پروژه از نخستین طرحهای کلان ملی در حوزه فناوریهای دریایی است که بهطور کامل توسط متخصصان داخلی طراحی، ساخته و بهرهبرداری شده است. حتی تعمیرات و بازسازی آن نیز در داخل کشور انجام میشود که نمادی از توان فنی و علمی پژوهشگران ایرانی است.
وی با تأکید بر نقش پژوهشگاه ملی اقیانوسشناسی و علوم جوی در عرصه بینالمللی اظهار داشت: این پژوهشگاه جایگاهی ویژه در تقویت دیپلماسی علمی کشور دارد. اگرچه ممکن است در عرصههای سیاسی و اقتصادی با محدودیتهایی روبهرو باشیم، اما در حوزه علم و فناوری، ایران همواره پیشتاز منطقه است. حضور فعال پژوهشگران پژوهشگاه در مجامع بینالمللی از جمله نشستهای یونسکو، نشانهای از این ظرفیت است.
در پایان، دکتر صالحی ضمن تقدیر از تلاشهای دکتر توکلی و آرزوی موفقیت برای دکتر مهدینیا، بر استمرار حمایت وزارت علوم از فعالیتهای پژوهشگاهها تأکید کرد و گفت: پژوهشگاهها باید با تکیه بر ظرفیتهای ملی و همکاریهای بینالمللی، مسیر ارتقای علمی کشور را با قدرت و انسجام ادامه دهند.