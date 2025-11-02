پخش زنده
۲۳۲ دانشآموز و کادر اجرایی مدرسه فاطمیه آببر با نحوه پناهگیری، خروج ایمن از ساختمان و امدادرسانی صحیح آشنا شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مانور زلزله و ایمنی با هدف افزایش آمادگی دانشآموزان در برابر حوادث طبیعی، در مدرسه فاطمیه شهر آببر برگزار شد.
در این مانور، ۲۳۲ دانشآموز و کادر اجرایی مدرسه با نحوه پناهگیری، خروج ایمن از ساختمان و امدادرسانی صحیح آشنا شدند، اموزشهایی که میتواند بروز خسارات در حوادث را ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش دهد.
این برنامه با مشارکت ۸ دستگاه خدماترسان و امدادی برگزار شد تا شرایط واقعی حادثه فراهم و آموزشها کارسازتر باشد.
قرار است تا پایان سال ۹ هزار و ۶۰۰ دانش آموز طارمی در ۱۴۰ مدرسه شهرستان طارم با اقدامات اولیه پس از وقوع زلزله آشنا شوند.