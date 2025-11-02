تجلیل از فرهنگیان دارای بیش از چهار فرزند در آموزش و پرورش
در راستای. حمایت از خانواده و قانون جوانی جمعیت آیین تجلیل از همکاران فرهنگی دارای بیش از چهار فرزند در ادارهکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مشاور امور بانوان آموزش و پرورش استان در حاشیه این آیین با اشاره به نقش اثرگذار فرهنگیان در نهادینهسازی ارزشهای خانواده و فرزندآوری گفت: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت از اولویتهای مهم نظام تعلیم و تربیت است و فرهنگیان به عنوان قشر فرهیخته جامعه میتوانند در ترویج این فرهنگ نقش الگویی داشته باشند.
صدیفه نیکاقبالی، افزود: تجلیل از فرهنگیان دارای بیش از چهار فرزند، اقدامی در راستای قدردانی از خانوادههای پرتلاش و باایمان است که با وجود مسئولیتهای شغلی، در مسیر تقویت بنیان خانواده و تحقق سیاستهای جمعیتی کشور گام برمیدارند.
در این آیین، از تعدادی از فرهنگیان دارای بیش از چهار فرزند با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل و بر استمرار برنامههای حمایتی و فرهنگی در راستای تحقق اهداف جمعیتی تأکید شد.