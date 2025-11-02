بعد از چند ماه تاخیر، علیرضا گیلوری با رای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل خانه تئاتر برگزیده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا گیلوری مدیر آکادمی آکتور روز شنبه ۱۰ آبان با حضور در خانه تئاتر قرارداد خود را امضا کرد.

این انتخاب در حالی انجام شد که خانه تئاتر چند ماه بدون مدیرعامل فعالیت می‌کرد و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری مشخصی نداشت.

علیرضا گیلوری که سابقه تهیه کنندگی در عرصه فعالیت‌های تئاتری دارد و مدیر یک آکادمی تئاتری است به عنوان جدیدترین مدیرعامل خانه تئاتر انتخاب و معرفی شده است.