به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی؛ کرامت عزیززاده، تاکنون ۵۰ هزار اصله درخت در سراسر جهان کاشته و در ادامه سفر خود به خراسان شمالی چند اصله نهال در پارک بش‌قارداش بجنوردکاشت.

دوچرخه‌سوار جهانگرد و شهروند گیلانی که طی ۲۵ سال سفر به ۵ قاره و ۷۲ کشور جهان با شعار صلح، دوستی و حفاظت از محیط‌زیست شناخته می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت گسترش فضای سبز گفت: برای شنیدن صدای پرندگان نباید قفس خرید، باید درخت کاشت.