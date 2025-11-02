پخش زنده
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو گفت: «بر اساس برنامهریزی وزارت نیرو، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور از حدود ۱۲۰۰ مگاوات در سالهای گذشته به بیش از ۲۷۰۰ مگاوات در آبان ۱۴۰۴ رسیده است و تا پایان سال جاری این ظرفیت به بیش از ۷۰۰۰ مگاوات خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در برنامه تلویزیونی خط خبر درباره ضرورت آمادگی همه دستگاههای اجرایی در برابر تهدیدات طبیعی و غیرطبیعی، گفت: استمرار خدمات عمومی در شرایط بحران از وظایف ذاتی همه نهادهاست و باید برنامهریزیها به نحوی انجام شود که حتی در صورت وقوع حوادثی نظیر زلزله، سیلاب یا خشکسالی، خدمات حیاتی مردم قطع نشود.
سیف الله آقابیگی با اشاره به اهمیت زیرساختهای برق در پایداری سایر بخشها افزود: «صنعت برق، زیرساختِ تمام زیرساختهاست و استمرار خدمات در این بخش مستلزم رعایت اصول تابآوری و کاهش آسیبپذیری است. وزارت نیرو در چارچوب این اصول، برنامههای خود را تنظیم کرده تا در شرایط بحرانی نیز امکان تأمین برق پایدار برای مردم وجود داشته باشد.»
وی در ادامه از رشد چشمگیر زیرساختهای مرتبط با مولدهای برق اضطراری خبر داد و اظهار کرد: «از سال ۱۳۹۰ تاکنون، با همکاری سازمان پدافند غیرعامل، تعداد زیرساختهای ارزیابیشده در حوزه آمادگی و تابآوری از کمتر از ۲۰ مورد به بیش از ۱۷ هزار مورد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این رشد، نشاندهنده جدیت دستگاههای اجرایی در ارتقای توان عملیاتی کشور در شرایط اضطراری است.»
آقابیگی درباره وضعیت سوخت نیروگاهها در زمستان پیشِرو نیز گفت: «با تعامل مؤثر وزارت نیرو و وزارت نفت، ذخیرهسازی و تأمین سوخت نیروگاهها در سطحی قابل قبول و اطمینانبخش انجام شده است. پیشبینی میشود با برنامهریزی دقیق انجامشده در حوزه تعمیرات اساسی نیروگاهها و تأمین سوخت جایگزین، زمستان امسال خاموشی در کشور نخواهیم داشت.»
این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره وابستگی نیروگاهها به گاز طبیعی تأکید کرد: «یکی از برنامههای راهبردی وزارت نیرو، افزایش راندمان نیروگاهها و توسعه نیروگاههای سیکل ترکیبی است تا از میزان مصرف سوخت کاسته و بهرهوری انرژی افزایش یابد. هماکنون نیز اقدامات گستردهای در این زمینه در حال اجراست.»
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو افزود: تابستان امسال از گرمترین دورههای ۵۶ سال اخیر بود، اما با تلاش متخصصان صنعت برق و همراهی مردم، توانستیم شرایط را مدیریت و از بروز خاموشی گسترده جلوگیری کنیم.
آقا بیگی در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: بر اساس برنامهریزی وزارت نیرو، ظرفیت نیروگاههای خورشیدی کشور از حدود هزار و ۲۰۰ مگاوات در سالهای گذشته به بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ مگاوات در آبان ۱۴۰۴ رسیده است و تا پایان سال جاری این ظرفیت به بیش از ۷هزار مگاوات خواهد رسید. هدفگذاری وزارت نیرو در برنامه هفتم پیشرفت، دستیابی به ۳۰ هزار مگاوات برق تجدیدپذیر است که میتواند تا حدود ۲۵ درصد برق کشور را از محل انرژیهای پاک تأمین کند.
وی با اشاره به ضرورت رعایت الگوی مصرف انرژی از سوی مردم گفت: «اگر مردم در مدیریت مصرف همکاری داشته باشند و همزمان سرمایهگذاری در بخش تجدیدپذیر ادامه یابد، کشور در مسیر پایداری انرژی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی گام بلندی برخواهد داشت.»