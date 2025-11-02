به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، سازمان بسیج دانش‌آموزی استان گلستان از برگزاری رویداد فرهنگی هنری «دست‌سازه‌های استکبارستیزی» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در این رویداد، دانش‌آموزان خلاق و هنرمند استان می‌توانند با ساخت کاریکاتور و آدمک‌هایی از شخصیت‌های استکباری مانند نتانیاهو، ترامپ و دیگر نماد‌های استکبار جهانی، انزجار خود را از سیاست‌های سلطه‌طلبانه غرب نشان دهند.

مسئولان این برنامه از دانش‌آموزان خواستند تا آثار دست‌ساز خود را در روز راهپیمایی ۱۳ آبان همراه داشته باشند و در این رویداد ملی حضور پرشوری داشته باشند.

در پایان نیز به آثار برتر شهرستان‌ها جوایز ویژه‌ای اهدا خواهد شد.