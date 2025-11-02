به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فیروزه گفت: پنبه از محصولات راهبردی کشور و دارای سهم مؤثر در تأمین مواد اولیه صنایع نساجی است که عمدتاً به صورت غیرمکانیزه برداشت می‌شود و نقش مهمی در اشتغال فصلی روستایی دارد.

حسن کلیدری افزود: با وجود خشکسالی و قطع برق، شاهد تنش محیطی و ریزش گل در این محصول بودیم ولی کاهش جمعیت و خسارت آفت کرم خاردار پنبه باعث شد عملکرد نسبت به سال گذشته افزایش یابد و پیش بینی می‌شود حدود ۱۵۰۰ تن وش پنبه برداشت شود.

وی ادامه داد: در شهرستان فیروزه حدود ۳۳۰ بهره بردار به کشت پنبه مشغول هستند و بیشتر از ارقام بومی، ورامین، ساجدی و شایان استفاده می‌شود.