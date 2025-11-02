رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخش‌نامه‌ای، نحوه اعمال معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، درباره اوراق بهادار «گواهی سپرده کالایی» را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، بر این اساس:

۱- سپرده‌گذاری کالا نزد انبار‌های مورد تأیید بورس و واگذاری گواهی صادر شده در بورس کالا، به منزله فروش کالای سپرده‌شده توسط مالک اولیه تلقی نمی‌شود و به عنوان سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار محسوب نمی‌شود؛ بنابراین مشمول نرخ صفر مالیاتی برای مالک اولیه نخواهد بود. بدیهی است معاملات ثانویه میان خریداران گواهی سپرده کالایی در بورس (به استثنای خرید نهایی اوراق که به تحویل کالا از انبار منجر می‌شود) خرید و فروش اوراق بهادار محسوب شده و مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود.

۲- با توجه به اینکه گواهی سپرده کالایی نشان‌دهنده مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کالا است، تا زمانی که مالک اولیه کالا، گواهی سپرده خود را به دیگری واگذار نکند، به دلیل تحقق نیافتن فروش و درآمد، مشمول مالیات نخواهد بود. بنابراین، هر زمان که مالک اولیه کالا مالکیت گواهی سپرده را به دیگری منتقل کند، این واگذاری به منزله فروش کالا محسوب می‌شود و در صورت کسب درآمد، مشمول مالیات بر درآمد خواهد شد.

طبق این بخش‌نامه، بهره‌مندی از مفاد ماده (۱۴۳) قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر اعمال نرخ صفر مالیاتی نسبت به درآمد حاصل از فروش کالا در بورس کالایی، با رعایت مقررات مربوطه امکان‌پذیر خواهد بود.