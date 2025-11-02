پخش زنده
امروز: -
همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان در ۵۴ نقطه شهری و روستایی استان سمنان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور اقشار مختلف مردم، دانشآموزان و فرهنگیان در سراسر این استان برگزار میشود.
حجتالاسلام عباس خرمیان ادامه داد: راهپیمایی ۱۳ آبان در سمنان ساعت ۹ صبح از میدان سعدی تا میدان امام خمینی (ره) برگزار میشود.
وی افزود: در شاهرود ساعت ۹ از چهار راه معلم به سمت خیابان ۲۲ بهمن، دامغان ساعت ۱۰ از میدان شهدا به سمت میدان امام خمینی (ه) و در گرمسار ساعت ۱۰ بهصورت اجتماع در میدان امام خمینی (ره) برنامه ریزی شده است.
حجت الاسلام خرمیان هم چنین در خصوص برگزاری این راهپیمایی در مهدیشهر گفت:در مهدیشهر ساعت ۱۰ از میدان امام رضا (ع) به سمت حسینیه المهدی (عج) و در میامی ساعت ۱۰ از میدان بسیج به سمت مسجد جامع این شهرستان برنامهریزی شد.
به گفته وی در سرخه نیز راهپیمایی ساعت ۱۰ از میدان شهید بهشتی به سمت حسینیه شهداست.