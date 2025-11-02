فراخوان ثبتنام انتخاب صادرکنندگان نمونه
اداره کل صمت قزوین با هدف شناسایی صادرکنندگان برتر، فراخوان ثبتنام برای انتخاب صادرکنندگان نمونه سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: ثبتنام صادرکنندگان نمونه استانی با هدف شناسایی و معرفی الگوهای موفق در حوزه صادرات کالا و خدمات غیرنفتی و در راستای تحقق اهداف توسعه صادرات آغاز شده است.
محسن رستمی افزود: ثبتنام در سه گروه کالایی، محصولات فناورانه و خدمات انجام میشود و متقاضیان تا پایان روز شنبه یکم آذر فرصت دارند مدارک و مستندات خود را مطابق شاخصهای ارزیابی مندرج در سامانه www.tpo.ir تهیه و به دبیرخانه اداره کل صمت استان بهصورت فیزیکی تحویل دهند.
وی تأکید کرد این مهلت تمدید نخواهد شد.
علاقهمندان برای دریافت فرمهای ارزیابی و کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره ۰۲۸۳۳۳۷۲۱۹۰ داخلی ۳۵۸ تماس بگیرند.