به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: ثبت‌نام صادرکنندگان نمونه استانی با هدف شناسایی و معرفی الگو‌های موفق در حوزه صادرات کالا و خدمات غیرنفتی و در راستای تحقق اهداف توسعه صادرات آغاز شده است.

محسن رستمی افزود: ثبت‌نام در سه گروه کالایی، محصولات فناورانه و خدمات انجام می‌شود و متقاضیان تا پایان روز شنبه یکم آذر فرصت دارند مدارک و مستندات خود را مطابق شاخص‌های ارزیابی مندرج در سامانه www.tpo.ir تهیه و به دبیرخانه اداره کل صمت استان به‌صورت فیزیکی تحویل دهند.

وی تأکید کرد این مهلت تمدید نخواهد شد.

علاقه‌مندان برای دریافت فرم‌های ارزیابی و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با شماره ۰۲۸۳۳۳۷۲۱۹۰ داخلی ۳۵۸ تماس بگیرند.