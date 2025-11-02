فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی مازندران گفت: از متهمان یک دستگاه فلزیاب دیجیتال و ابزار و ادوات حفاری کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمدرضا کردان امروز گفت: با هوشیاری و اقدام به‌موقع نیرو‌های یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مازندران، از اقدام پیشگیرانه حفاری‌های غیرمجاز در منطقه جلوگیری، و افراد متخلف دستگیر شدند.

فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی مازندران، افزود: بر اساس اخبار رسیده از میراث‌بانان افتخاری مبنی بر حضور افراد ناشناس در مناطق جنگلی و ییلاقی، مأموران یگان حفاظت شهرستان پس از هماهنگی با عوامل انتظامی شهرستان و با دستور مقام قضایی، طی چند عملیات شناسایی و بررسی میدانی مشترک و تشکیل دو پرونده قضایی ، موفق شدند ۱۲ حفار غیر مجاز را دستگیر کنند .

وی گفت: در این عملیات از متهمان یک دستگاه فلزیاب دیجیتال و ابزار و ادوات حفاری کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان مازندران با تشکر از اطلاع‌رسانی هم استانی‌ها و فراهم شدن پیشگیری از وقوع جرایم تاکید کرد: صیانت از میراث‌فرهنگی در استان مازندران به دلیل گستردگی و پراکندگی آثار نیاز به مشارکت همه‌جانبه هم‌وطنان دارد.

کردان گفت : هموطنان و دوستداران میراث‌فرهنگی می‌توانند گزارش‌های خود را با اطمینان از حفظ امانت‌داری به سامانه خبری یگان حفاظت از آثار تاریخی استان مازندران با شماره تلفن ۳۳۹۱۰۰۷ اعلام کنند.