شبکه امید تا سه شنبه ۱۳ آبان، با پخش چندین پویانمایی سینمایی ضد استکباری به استقبال روز ۱۳ آبان می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «نبرد سورابایا»، «نبرد خلیج فارس ۲»، «بی پلاک» و فیلم تلویزیونی «فرشتگان قصاب»، پویانمایی های سینمایی است که پخش می شود.

پویانمایی سینمایی «نبرد سورابایا» به کارگردانی «آریانتو یونیوان»، یک شنبه ۱۱ آبان ساعت ۲۱:۳۰، پخش می شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: موسی یک نوجوان ۱۳ ساله اندونزیایی است که به دلیل فشار‌های اقتصادی، از راه واکس زدن به خانواده اش کمک می‌کند. موسی تصمیم می‌گیرد شغل کفاشی را کنار بگذارد و نامه رسان شود. اما او به طور ناخواسته نامه رسان نیرو‌های نظامی برای شروع یک جنگ در کشورش می‌شود. جنگی که در نهایت در سورابایای اندونزی در ۱۰ نوامبر ۱۹۴۵ رخ می‌دهد. موسی که پدرش را در جنگ جهانی دوم از دست داده، سعی دارد به همراه دختری به نام یومنا که او نیز پدر و مادرش را در جنگ از دست داده، برای آزادی کشورش از دست استعمارگران انگلیسی، هلندی و ژاپن تلاش کند که ...

پویانمایی سینمایی «نبرد خلیج فارس ۲» به کارگردانی «فرهاد عظیما»، دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۲۱:۳۰، پخش خواهد شد.

در این فیلم نبردی فرضی بین یک ناو جنگی ایرانی به نام ناو ولایت و تعداد زیادی از ناو‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس نمایش داده می‌شود. در این نبرد، در ابتدا تمامی موشک‌هایی که ناو ایرانی به سمت ناوگروه آمریکایی شلیک می‌کند منهدم شده و به اهداف اصابت نمی‌کند. فرمانده ناو ایرانی درمی یابد برای از بین بردن سپر دفاعی ناو‌های آمریکایی باید سامانه دفاعی آنها توسط روبات‌های تک تیرانداز از کار بیفتند. در همین راستا تعدادی از روبات‌های تک تیرانداز ساخت ایران این مأموریت را به انجام می‌رسانند و با از کار افتادن سیستم دفاعی ناو‌ها تعدادی از آنها مورد اصابت موشک قرار می‌گیرد و ...

فیلم تلویزیونی «فرشتگان قصاب» به کارگردانی «سهیل سلیمی»، سه شنبه ۱۳ آبان ساعت ۱۸:۰۰، پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: فرهاد و گیسو زن و شوهر افغانی که منتظر تولد فرزند خود هستند در مخمصه‌ای گرفتار می‌شوند. گیسو معلم مدرسه است و فرهاد در کمپ سازمان ملل که در افغانستان مستقر است به عنوان مترجم مشغول کار است. یک گروه صهیونیستی که در کار قاچاق اعضای بدن کودکان در افغانستان فعالند به کمک نیرو‌های ارتش آمریکا به مدرسه‌ای که گیسو در آن درس می‌دهد حمله کرده و ...

دارین حمزه، ستاره پسیانی و محمدرضا غفاری در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

پویانمایی سینمایی «بی پلاک» به کارگردانی «اسماعیل یوسفی»، سه شنبه ۱۳ آبان ساعت ۲۱:۳۰، پخش خواهد شد.

«بی پلاک»، روایتی از زندگی شهید ابراهیم هادی است. ماجرا‌هایی که شهید ابراهیم هادی در جبهه غرب داشته و اتفاقاتی که در جبهه جنوب برای وی رخ داده و به ویژه رخداد‌های کانال کمیل به نمایش گذاشته می‌شود تا زمان شهادت ...