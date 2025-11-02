پخش زنده
۹۳۴ پرستار خوزستانی با شرکت در طرح اکرام حامی ایتام شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، قائممقام کمیته امداد امام خمینی خوزستان گفت: جامعه پرستاری خوزستان همواره در صف نخست خدمت و ایثار قرار داشته است؛ آنان که در بیمارستانها مرهم درد جسمها هستند، امروز در کنار ایتام و نیازمندان، مرهم دلهای شکسته نیز شدهاند.
حافظ منصوری افزود : حضور ۹۳۴ پرستار نیکوکار در طرح اکرام ایتام و محسنین، نشان از روح والای انساندوستی و ایمان عمیق این قشر فرهیخته دارد. پرستاران خوزستانی ثابت کردهاند که خدمت به انسان تنها یک وظیفه شغلی نیست، بلکه رسالتی انسانی و الهی است.
وی ادامه داد : نیکوکاران میتوانند از طریق کد دستوری #061*8877** *کمکهای نقدی خود را برای ایتام و محسنین واریز کنند، یا با حضور در پایگاههای حامییابی کمیته امداد و یا ارسال عدد ۱ به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۶۱، فرزندان معنوی خود را انتخاب کرده و با حمایت مادی و معنوی در طرح اکرام ایتام مشارکت نمایند .