اجرای طرح ملی دانشآموزی داناب در کهگیلویه و بویراحمد
طرح ملی دانشآموزی «داناب» با هدف نهادینهسازی فرهنگ صرفهجویی در مصرف آب برای دانشآموزان کهگیلویه و بویراحمد اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل آموزش و پرورش استان، در آیین طرح ملی دانشآموزی «داناب» گفت: در این طرح دانش آموزان نقش مهمی در مسیر فرهنگسازی، صرفهجویی و مدیریت پایدار منابع آبی استان ایفا می کنند.
ایوب رضایی افزود: در شرایط فعلی که کشور با کاهش بارشها و بحران کمآبی مواجه است، آموزش و پرورش با بهرهگیری از ظرفیت ۱۷۰ هزار دانشآموز و ۱۵ هزار فرهنگی میتواند نقش مهمی در نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه آب ایفا کند.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان هدف از اجرای طرح داناب را نهادینه کردن فرهنگ صحیح مصرف آب در میان نسل دانشآموز دانست و گفت: خانواده بزرگ آموزش و پرورش، جامعهای پویا و تأثیرگذار است و حضور آنها در این طرح میتواند مسیر توسعه فرهنگ آبی در استان را هموار کند.
آرش مصلح، با اشاره به اهمیت آب در ابعاد اقتصادی، امنیتی و اجتماعی اظهار کرد: آب امروز تنها یک کالای مصرفی نیست؛ بلکه کالایی حیاتی و راهبردی است که با امنیت، سلامت، تولید و اشتغال جامعه گره خورده است.
مصلح ادامه داد: استان کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته با کاهش ۵۲ درصدی بارشها روبهرو بوده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقهای استان گفت: با وجود تولید سالانه حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب آب برای مصارف شرب، کشاورزی و صنعت، نیازهای استان فراتر از منابع موجود است و همین امر لزوم اصلاح الگوهای مصرف را نشان میدهد.