پخش زنده
امروز: -
سرپرست جهاد کشاورزی ایذه گفت: با همکاری شرکتهای خدمات کشاورزی توزیع هدفمند نهادههای کشاورزی در این شهرستان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلال غریبوند اظهار کرد: بهمنظور تأمین بهموقع بذر و کود مورد نیاز کشاورزان، مراکز خدمات جهاد کشاورزی ایذه از ابتدای آبانماه، روند انعقاد قرارداد با بهرهبرداران را آغاز کردهاند.
وی افزود: در اجرای طرح برونسپاری و بهمنظور تسریع در ارائه خدمات، شرکتهای خدمات کشاورزی غیردولتی در مراکز خدمات مستقر شدهاند تا امور مربوط به توزیع نهادهها، ثبت اطلاعات و صدور حوالهها با نظم، دقت و سرعت بیشتری انجام گیرد.
غریبوند بیان داشت: هدف از اجرای این طرح، ارتقای بهرهوری در بخش کشاورزی، تسهیل دسترسی کشاورزان به نهادههای استاندارد و زمینهسازی برای آغاز بهموقع عملیات کاشت محصولات پاییزه در شهرستان است.
سرپرست جهاد کشاورزی ایذه ضمن تأکید بر ضرورت حضور بهموقع کشاورزان از همه بهرهبرداران درخواست کرد از شنبه تا پنجشنبه، در ساعات ۷ تا ۱۵ به مراکز خدمات جهاد کشاورزی محل خود مراجعه کنند تا قراردادها و دریافت نهادهها در موعد مقرر انجام گیرد.