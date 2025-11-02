پخش زنده
روزانه ۷۶ تن تخممرغ در شهرستان اردستان تولید و علاوه بر مصرف داخلی به دیگر استانها صادر میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رئیس شبکه دامپزشکی اردستان با بیان اینکه بهطور میانگین هر ماه یک میلیون قطعه جوجه گوشتی در مرغداریهای شهرستان پرورش داده میشود گفت: امسال هفت میلیون و ۶۱۳ هزار قطعه جوجه گوشتی و ۶۶۵ هزار قطعه پولت تخمگذار در مرغداریهای اردستان جوجهریزی شده و در حال حاضر دو هزار و ۳۷۸ قطعه در حال پرورش است.
محمدرضا خزعلی گفت: ۴۹ درصد بیماریهای انسان از حیوانات سرایت میکندبنابراین نظارتهای بهداشتی با حساسیت بالا انجام و با متخلفان سلامت فرآوردههای دامی بدون اغماض برخورد میشود.